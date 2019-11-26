Курс на развитие туризма в Украине: в профильной ассоциации рассказали, что нужно изменить в законодательстве уже в 2020 году

В профильной туристической ассоциации считают, что в первую очередь необходимо пересмотреть закон о категоризации отелей и лицензировании туроператоров.

Для развития туристического сектора в Украине необходимо принять законодательные изменения уже в 2020 году.

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Об этом на встрече с журналистами заявил президент общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Иван Липтуга, презентуя стратегию по развитию туризма в Украине, созданную при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

“На первом этапе внедрения стратегии необходимо привести в порядок законодательство. Сейчас очень много коллизий заложено в саму систему, это называется государственным регулированием, но на самом деле это псевдорегулирвование, и оно не работает”, - сказал он.

В частности, изменения нужны в закон про категоризацию мест размещения (в частности, отелей).

"Коллизия в том, что сейчас в Украине только 5% коллективных средств размещения имеют звезды, хотя это обязательно согласно закону. То есть 95% из них работают вне правового поля", - отметил Липтуга.

Также предлагается гармонизировать украинское туристическое законодательство с европейским в вопросе лицензирования.

"Консультанты из ЕБРР предлагают с другой стороны посмотреть на систему администрирования туристической отрасли, как это работает в европейских странах. К примеру, там в большинстве стран нет лицензирования туроператоров, поскольку существует множество типов лицензий и этот инструмент уже не эффективен. Вместо этого должно быть действующее финансовое обеспечение туроператоров", - добавил Липтуга.

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По его словам, ответственное за туризм экс-министерство развития экономики и торговли наработало почти готовый законопроект, содержащий изменения в закон "О туризме" и в другие документы, - остается ждать, пока за него проголосует новый парламент.

"Этот документ - самый выверенный и согласованный со всеми заинтересованными сторонами - отельерами, туроператорами, гидами. Было много встреч, на которых обсуждались изменения о лицензировании, категоризации отелей, о порядке на рынке. Если эти изменения не будут приняты на протяжении 2020 года, то все остальные шаги теряют смысл", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в доработанном проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 240 млн грн на продвижение туристического потенциала Украины.