Европейский фестивальный опыт: чему украинским организаторам еще стоит поучиться

До первых громких музыкальных фестивалей Европы еще минимум полгода, но многие уже постепенно объявляют состав участников и активно продают билеты. Например, немецкий Rock am Ring и его брат-близнец Rock im Park в конце октября объявили первую волну участников, в том числе хедлайнеров - заморских Slipknot и Tool, а также немецких панк-рок легенд Die Ärzte. Оба фестиваля проходят в первые выходные июня, и пока что самые дешевые билеты на них продаются по цене от 169 евро на три дня.

Не отстает и венгерский Sziget, уже давно считающийся одним из самых любимых мероприятий среди украинских фестивальных туристов. Проходит он, традиционно, в середине августа в Будапеште, и билеты на все 7 дней сейчас продаются по цене от 299 евро (к слову, приятное ноу-хау от организаторов – абонементы можно купить в рассрочку). Пока что из участников известно лишь одно имя, но зато какое – хедлайнером Sziget-2019 станет британский музыкант Ed Sheeran, одно из самых громких имен на современной поп-сцене.

Читайте такжеКак не испортить свое европейское Рождество

Тем временем, украинские фестивали будто воды в рот набрали и не спешат проливать хоть какой-то свет на летние перспективы украинских меломанов. Пока что только фестиваль Brave Factory, который в августе 2019 года планируют провести уже в третий раз, пообещал в ближайшее время объявить первых участников и запустить в продажу партию билетов для «ранних пташек». А вот Atlas Weekend уже давно продает билеты по немалым ценам, при этом не спеша называть хоть каких-то участников. И это при том, что в прошлом году фестиваль также очень долго тянул с лайн-апом, и, в итоге, многие из посетителей, купивших билеты заранее, остались недовольны итоговым составом. Судьба же фестивалей U-Park и Believe, которые в 2018 году порадовали составами участников, и вовсе неизвестна.

Не удивительно, что многие украинцы уже серьезно подумывают над тем, куда бы отправиться за европейской фестивальной атмосферой, не особо надеясь на отечественных организаторов.

В прошлом году мы уже описывали основные европейские музыкальные фестивали, на которые стоит обратить внимание меломанам. И хотя в 2019 году на них будут выступать уже другие участники, прошлогодние лайн-апы помогут немного сориентироваться, что из себя представляет каждое из этих мероприятий. Ведь если вы серьезно нацелены на то, чтобы летом пережить европейский музыкальный опыт и при этом потратить на это как можно меньше денег, стоит заняться подготовкой уже сейчас.

Я же поделюсь своим опытом посещения музыкального фестиваля в Европе летом 2018 года.

В середине августа меня занесло в небольшой австрийский городок Санкт-Пельтен, где проводится один из крупнейших фестивалей страны - FM4 Frequency Festival. Изначально я планировала лишь четырехдневную поездку в Австрию под другое событие, но потом, увидев анонс этого фестиваля, подумала: а почему бы не растянуть удовольствие и не познать Австрию по максимуму? К тому же, я осознала, что, как меломан с многолетним стажем, я так ни разу в жизни и не побывала на крупном европейском музыкальном фестивале.

Читайте такжеНочь музеев в Гамбурге: как это происходит в Европе

В итоге, я задержалась в стране на 10 дней, посетила практически все основные города и главные достопримечательности, а также культурно (и не очень) обогатилась. Именно на последней части путешествия я остановлюсь подробнее.

Для начала, коротко расскажу о фестивале FM4 Frequency Festival. Впервые его провели в 2001 году на окраине Вены. Тогда это было небольшое мероприятие исключительно с местными исполнителями. Уже через год фестиваль перебрался в Зальцбург и собрал довольно громкие имена – как немецкоязычного пространства, так и заграничных. С 2009 года он обосновался в Санкт-Пельтене в 60 км от Вены, и на сегодняшний день считается одним из главных музыкальных событий страны, куда съезжаются люди не только со всей Австрии, но и с других стран. Фестиваль постоянно развивается, и если в первый год его посетили лишь 4 тысячи человек, то к 2018 году их число достигло 200 тысяч, и все билеты были распроданы еще до начала фестиваля. В итоге, этим летом «население» фестиваля в четыре раза превысило население города.

Вообще, европейские фестивали всегда отличаются налаженной инфраструктурой, где все будто сделано для людей. И хотя все здесь довольно дорого, не чувствуется, что организаторы просто хотят содрать с вас побольше денег. Почему-то веришь, что, в первую очередь, они хотят подарить гостям настоящий праздник в почти семейном кругу единомышленников. Разумеется, бывали разные истории о европейских фестивалях. Например, многие посетители испанского Mad Cool 2018 жаловались на очереди, неквалифицированный персонал, который не говорит ни на одном языке, кроме испанского, и жутко неудобную инфраструктуру. Но это, скорее, исключение. Большинство европейских фестивалей держат уровень.

Билет на все четыре дня фестиваля при покупке в декабре, то есть, за 8 месяцев до мероприятия, обошелся мне в 159 евро (еще раньше можно было бы купить и за 139 евро). За эти деньги я получила с десяток немецкоязычных исполнителей, которых я давно хотела послушать вживую, но специально ради каждого из них ехать никуда не собиралась. Плюс сюда забрались несколько имен мирового уровня, которые приезжали этим летом и в Киев, но поход на каждого из них по отдельности обошелся бы мне дороже, чем четырехдневный абонемент на FM4 Frequency Festival. Были здесь и исполнители, которые до Украины вряд ли когда-то доедут.

Читайте такжеПтичий рай посреди Европы

В стоимость стандартного абонемента на 4 дня входило проживание в огромном кемпинге, однако я предпочла жить в отеле в городе. Особых проблем с жильем в Санкт-Пельтене не было, так как большинство посетителей фестиваля – это молодежь из Австрии и Германии, которые, преимущественно, посещают фестиваль большими компаниями и живут в кемпингах. Инфраструктура в зоне кемпингов включала все базовые удобства в достаточном количестве, а санузлы даже чистили по несколько раз в течение дня! При этом за дополнительную плату можно было взять в аренду необходимое снаряжение или же остановиться в комфортных вип-домиках на территории фестиваля, которые по цене приблизительно равны стандартному номеру в отеле.

Проводится фестиваль в 3 км от центра города на территории какого-то то ли парка, то ли поля. В принципе, дойти сюда можно за 40 минут. Однако организаторы хорошо позаботились о транспорте: все дни от места проведения фестиваля до железнодорожного вокзала Санкт-Пельтена курсировал специальный шаттл. Чтобы попасть на него, нужно было купить проездной браслет за 7 евро и ездить туда-сюда неограниченное количество раз в течение всех дней, пока проходит мероприятие. Ходили такие автобусы каждые 15-20 минут где-то с полудня до 2:30 ночи. Обычно на них была очередь, но практически всегда все умещались в один шаттл, так что уехать было легко и быстро (это вам не за 600 гривен уезжать с ВДНХ после окончания выступлений артистов).

Кроме того, на дни фестиваля дополнительные ночные маршруты до Вены организовала немецкая железная дорога. До Санкт-Пельтена от столицы Австрии ехать меньше часа, потому многим людям было удобно возвращаться домой на ночь, особенно если они планировали посетить лишь один концертный день.

Европейские фестивали также уделяют большое внимание экологии, и это, пожалуй, тот пункт, который больше всего игнорируют наши организаторы. В этом году на FM4 Frequency Festival активно использовался лозунг Party hard, but clean, который можно было прочитать на огромных деревянных мусорных баках по всей его территории. Кроме того, при обмене билета на фестивальный браслет на входе у всех посетителей собирали по 10 евро на «мусорные нужды», 5 евро из которых можно было потом вернуть, в обмен на собранный за время фестиваля мусор. Для этого на входе даже выдавали огромные мусорные пакеты. Особенно это было удобно для тех, кто останавливался в кемпинге: в течение всего фестиваля они собирали мусор в пакеты, а потом, на выходе, передавали его специальным службам в обмен на те самые «возвратные» 5 евро. Однако если вдруг кто подумал, что можно как-то подзаработать на мусоре, поспешу разочаровать: «обмануть систему» здесь нельзя. Вернуть 5 евро можно только один раз в обмен на флайер, выданный при оплате «мусорного сбора». Впрочем, экологически сознательные европейцы довольно часто не просили возврата, а как бы жертвовали эти деньги организаторам, которые пообещали потратить все, что останется, на восстановление территории после фестиваля – уборка, ремонт, озеленение.

Всего же на фестивале было несколько «мусорных» акций, некоторые из которых все же давали посетителям возможность, так или иначе, подзаработать. Например, местная пивная компания Zіpfer предлагала обменять 15 пустых жестянок на банку пива. Молодежь настолько вдохновилась этим предложением, что, похоже, очистила территорию фестиваля от жестяных банок подчистую.

Читайте такжеПланы на осень: музыка, кино, театры и другие мероприятия, которые не позволят вам впасть в хандру

Еще один популярный экологический момент на многих европейских фестивалях - многоразовые пластиковые полулитровые стаканчики. Делаются они из действительно прочного материала, так что использовать его можно много раз подряд. Система действует так: нужно заплатить «залог» 1 евро за стаканчик, а потом получить эту сумму назад при возврате тары. При этом многие посетители фестиваля не брезговали подливать напитки в один и тот же стаканчик много раз, вместо того, чтобы использовать каждый раз новый.

Но, пожалуй, одним из главных благ цивилизации от FM4 Frequency Festival стали точки с бесплатной питьевой водой, которую можно было наливать в свою тару в неограниченных количествах. Вы даже представить не можете, как это ценно в жару за 30 градусов. На территории фестиваля таких точек было несколько, возле них всегда собирались большие очереди, но, в целом, все обходилось без драк и скандалов.

На самом деле, это гениальный ход, ведь лучше напоить людей бесплатно, чем потом откачивать их после перегрева и обезвоживания. Ведь основная аудитория здесь – молодежь, которая, решая, на что потратить свои скромные денежные запасы, явно сделает выбор не в пользу воды. В итоге, и посетители напоены, и медики спокойны. В украинских реалиях такое, увы, представить сложно: наши продавцы еще и поднимут цены до уровня 50 грн за 0,5 минералки.

Читайте такжеОстров Крит: побег за теплом в любое время года

Точек с едой и напитками на фестивале также было достаточно – они базировались на двух основных локациях возле главных сцен. Больших очередей, как правило, не было, максимум, 5 минут на самых популярных точках, работал персонал довольно быстро. Выбор, при этом, был довольно неплохой: бургеры, гриль, пицца, азиатская еда, веганские блюда, всевозможные снеки, сладости и мороженое. Цены стартовали от 5 евро на что-то поскромнее, а за 8-10 евро можно было уже купить что-то хорошее. Порции здесь довольно большие, так что одной вполне хватало на хороший перекус для двоих. Цены на алкоголь стартовали от 4 евро, например, на пиво. В особом почете здесь был Spritzer - популярный в Австрии слабоалкогольный напиток на основе вина с разными примесями по цене от 5 евро. Можно было купить и более оригинальные коктейли. Например, прямо на месте делали особые коктейли из кокосов, кожура которых и служила тарой. Кокосовое молоко в чистом видео обходилось в 5,5 евро, с добавлением рома – от 8 евро. Кстати, напитки, мороженое и сигареты также носили по территории фестиваля в переносных ящичках.

Кроме того, здесь можно было приобрести официальную продукцию фестиваля – майки, сумки, бейсболки и прочее, мерч от музыкантов, а также товары от частных производителей – от солнечных очков до медицинской CBD-марихуаны (она в Австрии официально не запрещена и продается без рецепта). Также можно было сделать себе тату или пирсинг, хотя, все же, пожалуй, лучше не рисковать, чтобы потом не жалеть.

На фестивале действовал исключительно безналичный расчет по чипу на браслете. С подобной системой украинские меломаны ранее могли сталкиваться и на наших фестивалях. Вот только у европейцев все работает без сбоев. Пополнить свой фестивальный счет можно было на специальных точках либо через сотрудника, либо в терминалах самообслуживания, наличными или с карты. К слову, здесь даже работали наши карточки с pay-pass, хотя многие европейские терминалы до сих пор отказываются понимать эту продвинутую технологию. Разобраться с терминалами довольно просто, а очередей у них, как правило, нет. В крайнем случае, всегда можно обратиться за помощью к персоналу. Проверить счет всегда можно было в любой точке по продаже еды/напитков/товаров, даже если вы не планировали там что-то покупать.

К слову, персонал фестиваля оказался довольно приветливым – на всех без исключения точках. Также на фестивале присутствовала как обычная охрана, так и полиция, но все они вели себя адекватно, не мешая, без крайней, необходимости отдыхать людям. А еще по всей территории было много медиков, которые постоянно патрулировали территорию, некоторые из них даже разъезжали на сигвеях. Весь персонал хорошо говорил по-английски, так что у иностранных посетителей не возникало никаких проблем.

Примечательно, что на фестивале было довольно много людей с особыми потребностями, которые отрывались по полной и совершенно не испытывали комплексов или неудобств. Увы, на наших фестивалях это пока большая редкость – далеко не всегда созданы должные условия, другие посетители далеко не всегда внимательны, да и сами люди с инвалидностью часто отказывают себе в развлечениях по тем или иным причинам. Более того, однажды я стала свидетелем неприятного инцидента, когда парня со сломанной ногой не хотели пускать на один из киевских фестивалей, потому что он шел с костылем. Молодому человеку понадобилось минут 20 времени и немало нервов, чтобы все же попасть внутрь. И произошло это только после того, как охрану со всех сторон атаковали неравнодушные граждане.

Разумеется, современные музыкальные фестивали – это не только о музыке. А потому в течение всех дней FM4 Frequency Festival здесь хватало, чем еще себя занять, чтобы посетители не скучали, если у них вдруг образовалось «окно» в музыкальной программе. Например, можно было поучаствовать в групповых занятиях йогой, мастер-классах по тверку, песенных баттлах, конкурсах костюмов, странных командных состязаниях по метанию тапка с одновременным потреблением пива и многих других активностях.

Если же говорить о музыкальной составляющей FM4 Frequency Festival, то организаторы «берут», в первую очередь, разнообразием – они не зацикливаются на каком-то конкретном жанре, а комбинируют абсолютно все. При этом ориентируются, в основном, на вкусы молодежи из немецкоязычных стран, а не на громкие имена, ради которых сюда съедутся толпы туристов со всего мира. И, тем не менее, по билетам в 2018 году был полный солдаут.

Читайте такжеОстров вечной весны: путешествие на Тенерифе без туроператоров

Топ-хедлайнером первого дня стали британские легенды Gorillaz, которые этим летом, похоже, не пропустили ни одного крупного фестиваля. Мне было интересно их послушать, ведь лет 15 назад их хиты никого не оставили равнодушным. На самом же деле я всегда любила главный проект основателя Gorillaz Деймона Алборна – брит-поп-группу Blur. Однако Gorillaz тоже не разочаровали, выдав очень яркое и одновременно душевное выступление. К тому же, оказалось, что Албарн еще и по-немецки неплохо говорит, и этот факт окончательно растопил сердца местной публики.

Еще одной звездой первого дня стали южноафриканские бунтари Die Antwoord, которые, как и Gorillaz, летом выступали в Киеве. На второй главной сцене программу первого дня закрывали популярные британские инди-рокеры Bastille.

В первый же день фестиваля можно было констатировать тот факт, что на выступлениях многочисленных немецкоязычных хип-хоп исполнителей (Trailerpark, Yung Hurn, Trettmann, UFO361, Käptn Peng) здесь был ажиотаж даже побольше, чем на заграничных звездах. Это вообще такая особенность публики Австрии и Германии - активно слушать местных исполнителей. Они с удовольствием покупают музыку и прочую продукцию от доморощенных звезд, а также билеты на концерты по цене, нередко, как на группы из-за границы.

Еще одна особенность – здесь не принято оккупировать первый ряд ради одного хедлайнера с самого утра и стоять неподвижно до упора. Публика предпочитает отрываться под сценами практически с самого начала, одинаково тепло поддерживая всех выступающих и мигрируя по территории фестивалях в паузах. Благо, основных сцен было всего две, и идти от одной до другой было минуты три. Также здесь были представлены несколько закрытых сцен с более андеграундными группами и ночной парк, где ди-джеи выступали практически до утра.

Во второй день фестиваля главную сцену «разрывал» американский рэпер Maclemore, который смог удачно совместить яркое шоу с позитивной энергетикой и серьезные политически-социальные темы в текстах. Все остальные исполнители этого дня меня не особо интересовали, потому я потратила время на более подробное знакомство с инфраструктурой. Тем не менее, для общего фона практически все выступающие подошли неплохо: хип-хоп исполнители RAF Camora и RIN, инди-рокеры Mando Diao, панки Broilers и Flogging Molly, хардкор-электронщик Perturbator и даже ди-джеи Afrojack и Hardwell, хотя последние не особо подпадают под мои музыкальные предпочтения.

В третий день фестиваля я, в первую очередь, шла на одну из главных звезд немецкого хип-хопа Casper, и здесь был настоящий аншлаг. Кто-то даже попытался послэмиться в толпе, однако другие парни быстро притормозили особо буйных посетителей, учитывая большой процент женской аудитории возле сцены. Но, пожалуй, одним из самых ярких выступлений дня стали Feine Sahne Fischfilet. Эти немецкие панк-рокеры антифашистского толка смогли создать невероятную атмосферу уюта, хотя во время их выступления вовсю летали бутылки, жглись файера и устраивался слэм. В какой-то момент на сцену даже выкатили огромную бочку со шнапсом, от которой в толпу протянули специальные трубки на радость всем собравшимся. А еще музыканты кидали со сцены мороженое и фруктовый лед, что было очень мило при температуре выше +30.

Читайте такжеСказочные баварские замки: секреты комфортного путешествия в Нойшванштайн

Также публике отлично «зашла» австрийская рэп-звезда Left Boy с преимущественно англоязычным репертуаром. Вообще, в этот день на фестивале, пожалуй, была самая разнобойная солянка: и инди-рокеры в духе The Vaccines, The Used, The Kooks и Death from Above, и ди-джеи Kygo, Vini Vici и Timmy Trumpet, тогда как на крытых сценах, среди прочих, выступали довольно интересные Funafu и Seafret.

Последний фестивальный день был сокращенным, работала только одна сцена. Часть локаций уже оперативно разобрали, отчего даже становилось немного грустно. Выступали в этот день, в основном, заграничные группы - Lost Frequencies, Papa Roach, Sum 41, Kaleo и главные хедлайнеры Imagine Dragons. Примечательно, что еще с обеда многие фестивальщики начали разъезжаться. Потому не было того жуткого ажиотажа, которого я ожидала на Imagine Dragons. Кажется, здесь было больше приезжих из других стран, которые пришли на один день только ради «драконов». Я даже впервые за весь фестиваль услышала русскую речь.

Закончилось же все грандиозным фейерверком и словами любви-благодарности от организаторов с обещанием вернуться в следующем году (к слову, билеты уже в продаже, первых хедлайнеров обещают объявить совсем скоро).

***

Если вы никогда не были на европейском музыкальном фестивале, обязательно сделайте это хотя бы раз в жизни. Можно выбрать тот, где собрано максимальное количество звезд мирового уровня, а можно поехать просто за атмосферой. В любом случае, это того стоит, и готовиться стоит заранее.

Марина Григоренко