В Тернополе с сегодняшнего дня тарифы на водоснабжение выросли на 9% до 8,98 грн за м куб

Как сообщили УНИАН в КП «Тернопольводоканал», плата за водоотведение и стоки с 1 февраля составит 8,98 грн за 1 м куб. вместо 8,256 грн, как было до этого.

При этом на предприятии отметили, что месячная плата за абонентское обслуживание, которая составляла 1,59 грн, уже включена в тариф. Как и плата за поверку счетчиков.

В то же время месячная плата за аварийное обслуживание потребителей многоквартирных домов, которая начисляется независимо от того проводились в доме ремонтные работы или нет, остается и составляет 1,8 грн, как было и до этого.

В КП «Тернопольводоканал» отметили, что тарифы подняты на основании постановления от 26.11.2015 г. №2868 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, в последний раз тарифы на водоснабжение и стоки в Тернополе меняли 1 мая 2015 года, когда они выросли с 6,88 грн за м куб. до 8,256 грн.