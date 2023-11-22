Таким образом компания борется с блокировщикам рекламы, но, похоже, это не относится к Chrome.

Недавно многие пользователи начали жаловаться на то, что Google добавила искусственную 5-секундную задержку при загрузке видео в YouTube через сторонний браузер. "Фишка" распространяется, например, на Firefox и Opera.

Сегодня Google отреагировала на жалобы людей и фактически подтвердила, что намеренно замедляет работу YouTube. Однако отметила, что выбор браузера не влияет на скорость загрузки роликов, пишет Android Authority.

По словам Google, это не сбой и не ошибка. Таким образом компания борется с расширениями для блокировки рекламы по типу "AdBlock". Чтобы избавиться от замедления, компания посоветовала удалить блокировщик или оформить платную подписку YouTube Premium, где нет рекламных интеграций.

Видео дня

Пользователи, у которых включена блокировка рекламы, могут столкнуться с неоптимальными условиями просмотра, независимо от используемого браузера – Google.

Хоть компания опровергла зависимость скорости загрузки от браузера, есть сведения, что заметная задержка при загрузке интерфейса YouTube исчезает при переходе со сторонних браузеров на Chrome.

Также пользователи заметили, что YouTube загружается совершенно нормально в Firefox, если установить специальное расширение, которое принимает браузер за Chrome. Вполне возможно, Google сейчас проводит тестирование блокировки и замедления загрузки в сторонних браузерах, а потом начнет это делать и в Chrome.

Напомним, начиная с ноября, YouTube развернул широкомасштабную борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователям по всему миру начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

Пока что ограничение в основном затрагивает тех зрителей, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube.

Ранее стало известно, что летом 2024 года в Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу. И единственной альтернативой останется переход на Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

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