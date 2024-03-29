Нововведение уже начали тестировать среди пользователей YouTube Premium

Google начала тестировать новую удобную функцию в плеере на YouTube – она позволяет пропустить вступительную часть ролика и подсветить самое главное. Об этом сообщает портал 9to5Google

Называется новая фича Jump Ahead. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) будут оценивать каждый видеоролик и находить самую главную его часть – на основе истории просмотра других пользователей. Так, при открытии ролика может появиться подсказка, что видео стартует с такой-то минуты и секунды.

Нововведение крайне полезное: оно позволит пропустить долгое приветствие или рекламу и сразу перейти к сути видео – это сэкономит кучу время, когда нужно получить информацию срочно, например, в гайдах.

Видео дня

Нововведение уже начали тестировать среди пользователей YouTube Premium. Чтобы присоединиться к тесту, нужно перейти на эту страницу. Если тестирование пройдет удачно, аналогичные возможности появятся у всех юзеров хостинга.

YouTube вслед за другими компаниями внедряет искусственный интеллект в свой сервис. Ранее YouTube начал тестировать ИИ-генератор музыки в стиле известных исполнителей, а в интерфейсе YouTube появился чат-бот: у него можно спрашивать вопросы по содержанию видео. Пока оба нововведения тестируется и недоступны обычным пользователям.

Как сообщал УНИАН ранее, пользователи YouTube не оценили обновленный дизайн видеоплатформы, назвав его одним из самых неудачных, и просят вернуть как было. Одним из ключевых изменений стало то, что описание и комментарии теперь справа от видео, а не под ним.

А с начала 2024 года многие юзеры YouTube начали жаловаться на тормоза и медленную работу сайта. Как оказалось, все дело в блокировщиках рекламы, в частности, AdBlock. Когда он работает, видео загружаются заметно дольше, даже если интернет работает стабильно.

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