Также миллиардер хочет превзойти мессенджер для безопасного обмена сообщениями Signal.

Корпорация Twitter на следующей неделе планирует развернуть новый сервис для видеохостинга. Таким образом миллиардер и владелец корпорации Илон Маск хочет привлечь аудиторию, чтобы она просматривала видеоролики именно на его платформе, тем самым конкурируя с YouTube. Об этом пишет издание Fortune.

Отмечается, что видеохостинг будет доступен на смарттелевизорах, производителями которых являются Amazon и Samsung.

По словам одного из представителей компании, который является специалистом в сфере социальных медиа, интерфейс нового приложения для просмотра видео будет похож на платформу YouTube для телевизоров. Кроме того, Илон Маск планирует конкурировать с сервисом для онлайн-трансляций Twitch и мессенджером для безопасного обмена сообщениями Signal. Это он хочет сделать, используя свои инновационные продукты в ближайшем будущем.

Видео дня

Изменения в социальной сети Twitter: что известно

Недавно соцсеть Twitter, теперь известная под названием X, ввела несколько обновлений. Разработчики заявили о том, что планируется отмена функции блокировки пользователей, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Также в X может появиться функция сокрытия лайков, но такое обновление будет доступно только для пользователей, которые платят подписку. Кроме того, в соцсети планируют скрыть отображение количества лайков и репостов в сообщениях.

Как писал ранее УНИАН, Конгресс США инициировал парламентское расследование против компании Илона Маска SpaceX из-за использования российскими оккупантами спутниковой связи Starlink на фронте в Украине. Законодатели США отметили, что использование РФ Starlink на войне "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизням украинцев и национальной безопасности США".

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