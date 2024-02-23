Одним из ключевых изменений стало то, что описание и комментарии теперь справа от видео, а не под ним.

Часть пользователей YouTube обратили внимание на новый дизайн страницы просмотра видео в браузерной версии популярного сервиса. Теперь он стал больше похож на Twitch.

Одним из ключевых изменений стала перестановка описание ролика и комментария в правую часть экрана. На освободившемся месте теперь находится бесконечный блок рекомендаций с крупными превью.

Пользователи уже оценили обновленный дизайн и назвали его одним из самых неудачных, а многие просят вернуть все, как было. Этими изменениями Google явно хочет удержать пользователей на сайте как можно дольше – чтобы те сразу включали следующее видео.

Видео дня

Как было

Как стало

Самостоятельно перейти на новый дизайн нельзя: он рандомно появляется у пользователей из разных стран. Впервые этот дизайн был представлен еще в мае 2023, теперь же, судя по всему, его утвердили и в ближайшее время он заработает у всех.

С начала 2024-го многие пользователи YouTube начали жаловаться на тормоза и медленную работу веб-версии сайта. Особенно это ощущается при переходе в полноэкранный режим. Как оказалось, все дело в блокировщиках рекламы, в частности, AdBlock. Когда он работает, видео загружаются заметно дольше, даже если интернет работает стабильно

Еще в октябре 2023 года сервис YouTube (подразделение Google) объявил войну блокировщикам рекламы, поскольку именно реклама обеспечивает почти 80% дохода сервиса. Вероятно, в скором времени смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее.

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