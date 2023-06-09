Их можно подключить к смартфону по Bluetooth, чтобы осуществлять звонки или слушать музыку.

Сегодня Xiaomi объявила о начале продаж "умных" аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses. Внешне не отличаются от обычных, но в их дужки встроены динамики, направляющие звук напрямую владельцу.

Цена новинки составляет 799 юаней (около 4200 грн). Сразу же после начала продаж их раскупили в официальном магазине Xiaomi Mall, при этом их пока можно купить в JD.com, сообщает iThome.

Корпус смарт-очков защищен от воды и пыли по стандарту IP54, а стекла могут быть как прозрачными, так и солнцезащитными. Есть функция одновременного сопряжения с двумя устройствами и шумоподавление при звонках. Полной зарядки хватает на семь часов разговоров или 10 часов музыки.

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С обеих сторон у них расположены сенсорные области длиной по 30 мм, что позволяет управлять устройством любой рукой. Кроме того, умные аудиоочки Mijia поддерживает несколько голосовых помощников. Аксессуар доступен в пяти вариантах с разными оправами.

Новинка пока доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

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