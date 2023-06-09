Xiaomi выпустила новые смарт-очки Mijia с шумоподавлением и влагозащитой / фото Xiaomi

Сегодня Xiaomi объявила о начале продаж "умных" аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses. Внешне не отличаются от обычных, но в их дужки встроены динамики, направляющие звук напрямую владельцу.

Цена новинки составляет 799 юаней (около 4200 грн). Сразу же после начала продаж их раскупили в официальном магазине Xiaomi Mall, при этом их пока можно купить в JD.com, сообщает iThome.

Корпус смарт-очков защищен от воды и пыли по стандарту IP54, а стекла могут быть как прозрачными, так и солнцезащитными. Есть функция одновременного сопряжения с двумя устройствами и шумоподавление при звонках. Полной зарядки хватает на семь часов разговоров или 10 часов музыки. 

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С обеих сторон у них расположены сенсорные области длиной по 30 мм, что позволяет управлять устройством любой рукой. Кроме того, умные аудиоочки Mijia поддерживает несколько голосовых помощников. Аксессуар доступен в пяти вариантах с разными оправами.

Новинка пока доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress. 

Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023
Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023
Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023
Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023
Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023
Фото Mijia Smart Audio Glasses 09 июня 2023

Ранее УНИАН писал об "умном" аквариуме от Xiaomi, который сам чистит воду и кормит рыб. Стоит такой аквариум копейки, а рыбки будут счастливы.

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