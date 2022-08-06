Говорят, что на их разработку ушло два года.

Xiaomi представила на рынке свой новый продукт Mijia Glasses Camera. Это умные очки, которые оснащены мощной камерой и дисплеем с оптической призмой.

Впрочем, это не главная их фишка. С помощью очков также можно переводить текста в режиме реального времени и выводить объекты дополненной реальности, передает Xiaomi Today.

Сам девайс весит 100 грамм и оснащен 0.23-дюймовым microOLED-экраном производства Sony с максимальной яркостью 3000 нит, изображение с которого выводится перед линзой очков при помощи призмы. К слову, такая же конструкция использовалась в Google Glass.

За работу очков отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятор на 1020 мАч с магнитной зарядкой 10 Вт – за пол часа очки зарядятся на 80 %. Есть и модули Wi-Fi с Bluetooth 5.0.

Пока что только в Китае за 2699 юаней (около 14 000 грн), но вскоре их наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Как УНИАН сообщал ранее, Xiaomi представила на рынке рюкзак со встроенной системой охлаждения. В заднюю часть рюкзака интегрирован кулер, который вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту и питается от аккумулятора.

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