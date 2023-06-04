Выбрать можно как среди устройств Redmi, так и POCO, которые являются суббрендами Xiaomi.

Ассортимент смартфонов от компании Xiaomi пополняется новыми моделями и сериями чуть ли не каждый месяц, из-за чего легко запутаться при выборе идеального бюджетника. Тематический портал Xiaomiui составил рейтинг лучших недорогих смартфонов китайской компании, которые рекомендуются к покупке в 2023 году.

Отмечается, что определяли лучшие смартфоны на основе камер, производительности, батареи, софта и общего впечатления от использования. Выбрать можно как среди устройств Redmi, так и POCO, которые являются суббрендами Xiaomi.

Первое место досталось Poco F5 на базе Snapdragon 7+ Gen 2 – его оценят те, кто ищет баланс между ценой и возможностями. Смартфон также может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, быстрой зарядкой 67 Вт и тройной камерой 64+8+2 Мп с двукратным зумом. Цена – от $379 ( ~ 14 000 грн).

14 000 грн). Более бюджетный Poco X5 5G поместили на второе место. Смартфон выделяется на фоне конкурентов процессором Snapdragon 695, которого точно хватит на любые игры, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, тройной камерой с объективом 48 Мп, а также фирменным ярким стилем POCO. За него просят 199 долларов ( ~ 7400 грн).

7400 грн). На третьем месте оказался еще более дешевый Redmi Note 12 на Snapdragon 4 Gen 1, с двойной камерой 48+2 Мп и зарядкой 33 Вт. Он предлагается по цене от 169 долларов (~6200 грн).

В топ также попали одни из самых бюджетных смартфонов в ассортименте компании – Redmi 12C и Redmi A2. Первый может похвастаться большим 6,71 дюймовым экраном и наличием модуля NFC для бесконтактной оплаты. Второй выделяется задней крышкой с текстурой "под кожу" и ценником в 80 долларов.

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Выбор идеального смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. Бенчмарк AnTuTu делился свежими рейтингами лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности.

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