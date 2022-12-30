Стоит такой аквариум копейки, а рыбки будут счастливы.

Иметь аквариум дома забавно, а его польза даже подтверждена научно, но только большие энтузиасты будут регулярно возиться с кормежкой рыб и чисткой резервуара. В Xiaomi подумали и создали полностью автономный аквариум с автокормушкой.

Название гаджета – Mijia Smart Fish Tank. Он синхронизируется с фирменным приложением Mi Home и позволяет кормить рыбок удаленно. К примеру, можно настроить количество корма и график его выпуска.

По сути, это не аквариум, а целая замкнутая система. Здесь есть самоочищающийся насос с функцией предотвращения засоров и пятиступенчатая система фильтрации, которая позволяет менять воду раз в полгода. Отдельно в Xiaomi выделяют стекло со сверхвысоким светопропусканием 91.3% – подобные используются в автомобильной промышленности.

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Также есть LED- и RGB-подсветки, которые настраиваются через приложение. Стоимость аквариума составляет всего 349 юаней или около 1900 грн, приобрести устройство можно на площадке краудфандинга Mijia. К слову, объем и габариты аквариума не сообщаются.

Самые интересные и полезные гаджеты Xiaomi в 2022

Недавно Xiaomi выпустила набор инструментов практически на все случаи жизни: от отверток, шестигранников и пассатижей до гаечных ключей, молотка и рулетки. Всего заявлено 60 инструментов, стоимость набора – $279.

Также в продаже появился "умный" шарф от Xiaomi с подогревом. Питается шарф от пауэрбанка и умеет нагреваться за несколько секунд до одной из заданных температур – 38°, 45° и 50° по Цельсию.

Еще один интересный гаджет от китайского техногиганта – походный пауэрбанк с батареей как у электромобиля. Он поддерживает подключение солнечных панелей, а от бытовой сети зарядить сам аккумулятор можно за 1,5 часа или до 80% за 50 мин.

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