Премьера флагманской линейки состоится уже на следующей неделе.

На просторах китайского интернета появились первые "живые" фотографии будущего Xiaomi 12T Pro, который станет первым устройством компании с 200-мегапиксельной камерой на борту.

"Сердцем" главного фотомодуля новинки станет датчик Samsung HP1 с диагональю матрицы 1/1,22 дюйма. К слову, он уже используется в коммерческих смартфонах – в качестве примера можно вспомнить Moto X30 Pro.

Отмечается, что размер одного пикселя составляет 0,64 микрометра, однако при помощи "биннинга" камера способна объединять несколько маленьких пикселей в один большой размером 1,28 мкм, что положительно сказывается на качестве фотографий, сделанных в условиях недостаточного освещения. В таком режиме съемки "прошка" может делать снимки с разрешением 50 мегапикселей.

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Кроме того, серия Xiaomi 12T также будет оснащена сверхширокоугольным сенсором с разрешением 8 Мп, камерой макро на 2 Мп и селфи на 20 Мп.

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro: дата выхода и цена

Премьера флагманской линейки состоится уже на следующей неделе, 4 октября.

За стандартную модель Xiaomi 12T с 108-Мп камерой в Европе попросят 580 евро – в такую сумму обойдется версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти не сильно дороже – 630 евро.

Что касается Xiaomi 12T Pro, который и станет первой 200-мегапиксельной моделью производителя, то его цена стартует с 770 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. За топовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 800 евро.

К слову в это же день, 4 октября, ожидается премьера и первого планшета Xiaomi в рамках суббренда Redmi.

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