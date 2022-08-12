В США за базовую версию Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просят чуть больше $500.

Бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, представил первый в мире смартфон с основной камерой на 200 Мп. Несмотря на плашку "первый в мире", новинка также может похвастаться адекватным ценником.

Говоря техно-терминами, Moto X30 Pro получил датчик Samsug HP1 с 1/1.22-дюймовой матрицей и функцией ChameleonCell для повышения качества съемки в условиях плохого освещения за счет объединения пикселей в формате 2×2 или 4×4.

"Помогать" ему будут 50-МП широкоугольник и телеобъектив на 12 МП с двухкратным оптическим приближением. Впечатлит и "фронталка" – ее разрешение составит 60 Мп. Вдобавок есть возможность съемки в 8K.

"Под капотом" разместился топовый флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm и батарея на 4610 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 Вт. Изогнутый экран OLED характеризуется диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой стандарта HDR10+.

Из прочих особенностей: NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с надстройкой Dolby Atmos. В США за базовую версию Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просят 520 долларов (около 19 200 грн), за самую топовую на 12+512 ГБ – 640 долларов (около 23 600 грн).

Напомним, ранее Xiaomi втихую выпустила новый бюджетник Redmi с 50-Мп камерой и большой батареей. За 5G-телефон начального уровня просят менее $200.

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