Ее дебют – это "исторический момент" для корпорации.

Китайский производитель Xiaomi официально представил операционную систему HyperOS. Первым ее получит флагман Xiaomi 14, презентация которого состоится 27 октября.

Как рассказали в компании, работа над собственной ОС стартовала в 2017 году. По задумке, HyperOS должна стать основой всех продуктов экосистемы – от мобильных устройств до электромобилей и гаджетов для умного дома.

По официальным данным, это не просто "оболочка", как MIUI, которая долгое время использовалась на устройствах компании, а полноценная ОС. Архитектура платформы сочетает возможности как Android, так и собственной ОС для IoT-девайсов под названием Vela.

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Пользователи девайсов на HyperOS не получат Google-сервисы, но они смогут скачивать Android-программы, включая те, что требуют наличия сервисов Google. Судя по всему, Xiaomi выбрала ту же дорожку, что и Huawei с ее HarmonyOS.

Откажется ли производитель от MIUI только в Китае или на глобальном рынке тоже, пока непонятно.

Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается 27 октября. Корпорация торопится – Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 3 24 октября, а Xiaomi объявила, что первой выпустит смартфон на базе флагманского чипа.

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