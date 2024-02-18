До презентации новинки остается меньше недели.

Xiaomi 14 Ultra, самый навороченный и дорогой смартфон китайского производителя, представят уже 22 февраля. Меньше, чем за неделю до анонса появились подробные характеристики смартфона, а также официальные постеры.

Как и в предшественниках, основной упор в Xiaomi 14 Ultra будет сделан на фотовозможностях: тыльный модуль включает 4 датчика с разрешением 50 Мп. Основная камера представлена топовым датчиком изображения Sony LYT-900. Как ожидается, это будет первый смартфон Xiaomi с двумя телеобъективами.

Основные характеристики Xiaomi 14 Ultra:

Дисплей: 6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яркость 3000 нит, HDR10+.

6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яркость 3000 нит, HDR10+. Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750.

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750. Память: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ пользовательской UFS 4.0.

12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ пользовательской UFS 4.0. Камеры: основная (50 Мп, f/1,6, 8K@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), широкоугольная (50 Мп, f/1,8), селфи (32 Мп).

основная (50 Мп, f/1,6, 8K@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), широкоугольная (50 Мп, f/1,8), селфи (32 Мп). Аккумулятор: 5300 мАч, быстрая проводная зарядка (90 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт).

5300 мАч, быстрая проводная зарядка (90 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт). Дополнительно: защита IP68, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM.

Еще из интересного: фотооборудование позволит смартфону писать видео в 8K@24fps и даже 1080p@1920 кадров в секунду (скорее всего, при участии алгоритмов в дорисовке кадров). Основной датчик изображения относится к "дюймовому классу", то есть его габариты приближены к 1 дюйму.

Видео дня

Также в утекших характеристиках нет упоминания титановой рамки, о чем часто говорили другие источники. Xiaomi 14 Ultra будет продаваться в двух расцветках – черной и белой, у них будет обычная рамка с алюминиевыми гранями. Впрочем, не исключено, что топовая конфигурация может получить титановую рамку.

Ориентировочная цена Xiaomi 14 Ultra в Европе составит 1499 евро за версию 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Европе стоит столько же, но поставляется с 12 ГБ оперативки.

Официальные постеры смартфона:

Известно, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 14. Однако Pro-версия прошлогоднего флагмана останется китайским эксклюзивом и в Европе не выйдет.

Отметим, что предшественника в лице Xiaomi 13 Ultra анонсировали в апреле 2023. На фоне конкурентов он выделялся "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер. Также на момент выхода флагман мог похвастаться самым ярким экраном на рынке.

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