Топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra дебютирует уже 22 февраля / фото Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra, самый навороченный и дорогой смартфон китайского производителя, представят уже 22 февраля. Меньше, чем за неделю до анонса появились подробные характеристики смартфона, а также официальные постеры.

Как и в предшественниках, основной упор в Xiaomi 14 Ultra будет сделан на фотовозможностях: тыльный модуль включает 4 датчика с разрешением 50 Мп. Основная камера представлена топовым датчиком изображения Sony LYT-900. Как ожидается, это будет первый смартфон Xiaomi с двумя телеобъективами.

Основные характеристики Xiaomi 14 Ultra:

  • Дисплей: 6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яркость 3000 нит, HDR10+.
  • Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750.
  • Память: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ пользовательской UFS 4.0.
  • Камеры: основная (50 Мп, f/1,6, 8K@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), широкоугольная (50 Мп, f/1,8), селфи (32 Мп).
  • Аккумулятор: 5300 мАч, быстрая проводная зарядка (90 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт).
  • Дополнительно: защита IP68, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM.

Еще из интересного: фотооборудование позволит смартфону писать видео в 8K@24fps и даже 1080p@1920 кадров в секунду (скорее всего, при участии алгоритмов в дорисовке кадров). Основной датчик изображения относится к "дюймовому классу", то есть его габариты приближены к 1 дюйму. 

Видео дня

Также в утекших характеристиках нет упоминания титановой рамки, о чем часто говорили другие источники. Xiaomi 14 Ultra будет продаваться в двух расцветках – черной и белой, у них будет обычная рамка с алюминиевыми гранями. Впрочем, не исключено, что топовая конфигурация может получить титановую рамку.

Ориентировочная цена Xiaomi 14 Ultra в Европе составит 1499 евро за версию 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Европе стоит столько же, но поставляется с 12 ГБ оперативки.

Официальные постеры смартфона:

Фото Xiaomi 14 Ultra 18 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 февраля 2024

Известно, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 14. Однако Pro-версия прошлогоднего флагмана останется китайским эксклюзивом и в Европе не выйдет.

Отметим, что предшественника в лице Xiaomi 13 Ultra анонсировали в апреле 2023. На фоне конкурентов он выделялся "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер. Также на момент выхода флагман мог похвастаться самым ярким экраном на рынке.

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