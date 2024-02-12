Представить глобальный вариант серийного флагмана должны в конце февраля.

Флагманские смартфоны серии Xiaomi 14 стали доступны в Китае еще в октябре 2023 года: на сегодня это самые мощные и самые дорогие смартфоны китайской компании. Теперь производитель готовит релиз устройств на глобальном рынке.

Как сообщает источник, в Европе Xiaomi 14 будет стоить дорого. Так, за версию 12/512 ГБ придется отдать 1099 евро (около 45 000 грн). Для сравнения, версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ в Китае стоит 4999 юаней (~25 000 грн), то есть почти в два раза дешевле.

Примечательно, что прошлогодний Xiaomi 13 в Европе на старте продавался по цене от 999 евро (~40 000 грн) за версию 8/256 ГБ. А в плане характеристик он ничем не отличался от китайских версий.

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Также сообщается, что Pro-версия Xiaomi 14 останется китайским эксклюзивом и глобально представлена не будет. Зато в продажу поступит Xiaomi 14 Ultra. Судя по всему, эта модель будет модернизированной "Прошкой" сразу с двумя телеобъективами.

Представить глобальный вариант Xiaomi 14 должны в конце февраля, тогда же он и поступит в продажу. Тогда же стоит ждать выхода нового планшета Xiaomi Pad 7.

Напомним, Xiaomi 14 получил суперяркий дисплей, самый актуальный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и новую прошивку HyperOS. Как минимум до осени 2024 это будет один из самых навороченных смартфонов на рынке.

С начала 2024 года Xiaomi уже успела выпустить новый бюджетник с большим экраном и доступный монитор для геймеров. А еще в ассортименте компании появился самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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