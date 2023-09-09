В линейке iPhone 15 все же не появится модель Ultra. Вероятно, расширение текущей линейки случится с выходом iPhone 16.

Похоже, в новом поколении iPhone модели Ultra, о которой писали весь 2023 год, все же не будет. Главный инсайдер по части Apple Марк Гурман сообщает, что в этом году обойдется без сюрпризов.

В линейку iPhone 15, презентация которой состоится уже через несколько дней, войдут 4 модели: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и самая топовая 15 Pro Max.

Сам Гурман и другие инсайдеры ранее говорили, что в линейке iPhone 15 Apple представит совершенно новый айфон с приставкой Ultra. Приставкой Ultra компания якобы хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это делают Android-производители. Он должен был получить все главные "фишки" Pro-модели, плюс парочку своих.

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Но, судя по всему, от этой идеи решили отказаться как минимум до 16-го поколения. Как известно, замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений в iPhone 15. И хотя на Android такой порт уже давно обыденность, Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию", говорит Гурман.

Впрочем, неясно, получит ли 15 Pro Max "фишки", которые приписывали Ultra. По слухам, она бы выделялась более ярким дисплеем, камерой-перископом и титановой задней панеллю с загнутыми гранями, а цена бы на нее стартовало от $1200.

Напомним, сентябрьская презентация Apple состоится 12 числа. Помимо айфонов, должны показать новые модели смарт-часов Apple Watch и обновленные AirPods с USB-C. Также назовут дату релиза новых операционных систем.

А на октябрь у компании запланирована еще одна презентация, где покажут новые Mac на базе однокристальной системы M3.

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