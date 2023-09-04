До презентации новых айфонов и других яблочных новинок осталась неделя.

Похоже, корпорация Apple отказалась от выпуска в 2023 году айфона с индексом Pro Max или Ultra. Об этом сообщил редактор Bloomberg и главный инсайдер по части Apple Марк Гурман.

По его данным, вместо привычного iPhone 15 Pro Max или долгожданного iPhone 15 Ultra, о котором ходило много слухов, Apple представит некую увеличенную версию iPhone 15 Pro.

Для ясности: Pro Max и Ultra в этом году не будет. Появятся всего четыре модели: [iPhone] 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro побольше – написал Гурман.

Гурман добавил, что Ultra-версия таки есть в планах Apple, но представлена она будет не раньше следующего года, то есть в линейке iPhone 16.

Напомним, информация о модели Ultra начала появляться еще в сентябре 2022 года. Тогда о переименовании гаджета писали многие известные инсайдеры, в том числе Марк Гурман. Однако в этом году слухи на эту тему утихли.

В предыдущих утечках говорилось, что iPhone 15 Ultra получит более яркий дисплей, чем у Pro, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra.

Так или иначе, придется дождаться сентябрьского мероприятия Apple, на котором и будет представлена линейка смартфонов iPhone 2023 года. Она состоится 12 сентября, а в продажу новые айфоны поступят 22 числа.

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