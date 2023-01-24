Арендодатель требует компенсации за невыплаченную арендную плату и другие убытки.

Компании Twitter Inc. предъявляют иск из-за якобы невыплаченной арендной платы за здание ее штаб-квартиры в Сан-Франциско, что усугубляет судебные баталии между компанией, занимающейся социальными сетями, и поставщиками с тех пор, как Илон Маск приобрел бизнес в прошлом году.

Как пишет издание WSJ, арендодатель, SRI Nine Market Square LLC, заявил в судебном иске, что Twitter не выплатил арендную плату в размере примерно 3,4 миллиона долларов за декабрь и аналогичную сумму за январь.

В жалобе, поданной в Верховный суд Сан-Франциско, арендодатель заявил, что использовал аккредитив Twitter, чтобы попытаться покрыть пропущенные платежи, но компания все еще должна 3,16 миллиона долларов. Арендодатель требует компенсации за невыплаченную арендную плату и другие убытки, согласно юридическим документам.

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Сообщается, что другие компании, в том числе поставщик программного обеспечения и транспортная компания, также подали в суд на Twitter, заявив о просроченных платежах. В декабре владелец другого офисного помещения Twitter в Сан-Франциско подал в суд, утверждая, что арендная плата не внесена.

Штаб-квартира Twitter находится на Маркет-стрит, 1355, в районе Мид-Маркет в Сан-Франциско. Согласно жалобе, компания, занимающаяся социальными сетями, является арендатором восьми этажей здания.

Илон Маск и покупка Twitter: подробности

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. После этого последовала череда увольнений из компании и "ноу-хау" в самой соцсети.

Потом Маск запустил в "Твитттере" опрос, покинуть ли ему должность руководителя соцсетью. Итоги голосования показали, что миллиардер должен уйти с поста гендиректора соцсети. Так, 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста СЕО Twitter. Всего в голосовании приняли участие более 17,5 млн человек.

Илон Маск пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену.