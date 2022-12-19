Отдельно Маск загадочно добавил: "Те, кто стремиться к власти, меньше всего на нее заслуживают".

Основатель SpaceX Илон Маск устроил в Twitter опрос, покинуть ли ему должность руководителя соцсетью.

Опрос с ответами "Да" и "Нет" собрал уже более 12 миллионов голосов. Около 60% считают, что Маску надо забыть о Twitter.

В следующем твите Маск также указал, что вскоре пройдет "голосование" за "серьезные изменения политики (соцсети – ред.)": "Мои извинения, больше не повториться".

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Отдельно Маск загадочно добавил: "Те, кто стремиться к власти, меньше всего на нее заслуживают".

Маск, Twitter и Украина

В октябре Илон Маск стал владельцем Twitter. До этого американский миллиардер уже успел испортить себе репутацию в соцсети опросами о "мире" в Украине – предприниматель считает, что Украина должна пожертвовать территориями в пользу России, чтобы избежать ядерной войны.

Отдельно Маск заявлял о "финансовых" трудностях с передачей украинской армии "Старлинков", хотя известно, что услуги спутниковой связи оплачивают волонтеры и западные партнеры Украины.

13 декабря в рамках анонсированной Маском "борьбы с ботами" Twitter перестал регистрировать пользователей с украинскими номерами.

Кроме того, Маск заблокировал в Twitter известных журналистов из-за критики его деятельности.

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