Купертиновцы заявили об отказе от обновлений для iPhone 6+.

Один из самых продаваемых айфонов стал частью истории: Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим. Что примечательно, его современник iPhone 6 в список не попал, да и ранее выпущенный iPhone 5s тоже.

К слову, добавление устройства в список устаревшей техники означает, что устройство больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а запчасти для него полностью совсем скоро выйдут из обихода. И, вполне вероятно, еще одна поломка станет уже фатальной.

Если "шестёрка" со своим 4,7-дюймовым экраном в 2014г смотрелась еще более-менее нормально, то "плюс" со своими 5,5 дюймами на момент выхода просто шокировал. Ведь долгое время Apple открещивалась от идеи создания айфона с большим экраном, уповая на посредственную эргономику таких устройств.

Однако упускать новый тренд было бы ошибочным решением – iPhone 6 Plus стал первым в истории Apple по-настоящему большим айфоном. После смерти Стива Джобса это был первый "яблочный" реверанс в сторону трендов увеличения диагонали. И купертиновцы не прогадали – семейство iPhone 6 и 6 Plus по сей день держит планку самых продаваемых смартфонов в истории компании.

А меж тем презентация новых флагманских Айфонов традиционно запланирована на сентябрь. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в середине марте выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G.

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