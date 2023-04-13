Появится ли когда-нибудь такой режим в Windows, неизвестно. Пока это концептуальный проект.

В рамках мероприятия Microsoft Hackathon, на котором сотрудники компании могут экспериментировать с разными идеями, показали Handheld Mode – портативный режим для Windows 11, ориентированный на маленькие экраны и управление геймпадом.

В опубликованном видеоролике один из сотрудников Microsoft рассказывает о росте популярности бюджетных аналогов Steam Deck. По его словам, на данный момент интерфейс ОС плохо оптимизирован для таких платформ, но это можно исправить.

Для решения этой проблемы и был предложен концепт Handheld Mode, который удобно управляется с помощью стиков и тачпада, а также учитывает размер экрана девайса и в целом позволяет настроить систему под себя.

В ролике среди прочего показали "игровую оболочку" для Windows, которая позволяет оптимизировать энергопотребление, улучшить удобство использования магазинов Xbox и EGS, а также настроить управление по своему вкусу.

В заключение, разработчики проекта призвали своих коллег обратить внимание на растущую важность портативного гейминга. По их словам, создание подобного режима для Windows может улучшить репутацию Microsoft и Xbox среди игроков, а также потенциально создать новый источник дохода.

Появится ли когда-нибудь такой режим в Windows, неизвестно. Пока это концептуальный проект. Но, возможно, в будущем что-то подобное все-таки интегрируют в ОС.

Напомним, ранее для Windows 10 и 11 вышло приложение для быстрой передачи файлов с компьютера на Android-смартфон и обратно по "воздуху".

В то же время в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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