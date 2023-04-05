Пока приложение находится в бета-версии, но украинские пользователи уже могут скачать и опробовать его.

Для операционных систем Windows 10 и Windows 11 вышло приложение Google "Обмен с окружением" для быстрой передачи файлов с компьютера на Android-смартфон и обратно по "воздуху".

Пока приложение находится в бета-версии, но его уже можно скачать с официального сайта Android. Для работы нужна 64-битная версия Windows и ПК с модулями Bluetooth и Wi-Fi.

Как пользоваться "Обменом с окружением":

нужно войти в аккаунт Google: например тот, что и на смартфоне;

расположить устройства на расстоянии не более пяти метров друг от друга.

выбрать режим обнаружения: для всех, контактов или своих устройств;

выделить нужные файлы/фото и выбрать в меню "Поделиться" Nearby Share.

Скорость передачи файлов может варьироваться, доходя до 100 Мбит/с. Но так как приложение пока что находится на этапе бета-тестирования, процесс иногда бывает нестабильным.

Принцип работы Nearby Share:

Напомним, ранее на смартфоны Huawei вернулись приложения Google. Уже сейчас из фирменного магазина компании можно скачать YouTube, Gmail и весь офисный набор.

Еще раньше WhatsApp выпустил новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

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