В продажу Beats Studio Buds+ поступят уже в следующем месяце по цене $170.

Apple в ближайшее время выпустит обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Об этом стало известно из листинга магазина Amazon, который выложил характеристики, дату выхода и рендеры наушников раньше времени.

Известно, что наушники будут поддерживать пространственное звучание и смогут проработать до 36 часов от одного заряда (если учитывать аккумулятор зарядного кейса). В комплекте покупатели найдут четыре размера амбушюр для максимального комфорта.

Среди других фишек – увеличенные микрофоны с фильтрацией посторонних звуков и более мощная система активного шумоподавления. СМИ считают, что новинка Beats составит конкуренцию Apple AirPods Pro 2.

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Но главное изменение – новая полупрозрачная версия, сквозь корпус которой можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли раньше видеть в наушниках компании Nothing. Вместе с ней будут продаваться более традиционные оттенки Black и Ivory.

Как указывает Amazon, модель будет продаваться с 18 мая этого года по цене 170 долларов (~6200 грн). К слову, это на 20 долларов дороже, чем модель Studio Buds 2021 года выпуска.

Напомним, оригинальные Beats Studio Buds были представлены в июне 2021 года. Более доступная относительно AirPods Pro модель оснащена системой активного шумоподавления и защищена от попадания влаги и брызг по стандарту IPX4.

Также до конца 2023 года Аpple выпустит обновленную версию AirPods Pro 2 с кейсом, в котором откажется от фирменного Lightning в пользу USB-C. Кроме того, ходят слухи о втором поколении AirPods Max.

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