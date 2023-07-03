Дизайн новинки должен остаться в стиле младших Xiaomi Pad 6.

Компания Xiaomi в ближайшее время представит свой новый планшет Pad 6 Max. По словам надежного китайского инсайдера Digital Chat Station, устройство получит "просто огромный" экран – диагональ составит около 14 дюймов.

Также новинка уже засветилась в базе данных сертификационного агентства Bluetooth SIG, а значит, анонс уже не за горами. О характеристиках нового продукта пока информации нет.

На данный момент в линейке планшетов Xiaomi есть модели Pad 6 и Pad 6 Pro, которые идентичны по габаритам, но отличаются процессорами, набором камер и некоторыми другими параметрами.

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Оба планшета оснащены 11-дюймовыми экранами, так что Pad 6 Max, учитывая приставку Max в названии, вполне мог бы быть похож на Pad 6 Pro, но с более крупным дисплеем. Pad 6 Pro, напомним, оснащен процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и двойной тыльной камерой (50+2 Мп).

Ранее мы писали, что Huawei представила свой новый планшет с необычным соотношением сторон экрана. Это первый планшет на рынке с соотношением сторон 3:2, а внутри стоит чип Snapdragon 888 и батарея 8300 мАч.

Также ранее в этом году на рынке дебютировал первый планшет OnePlus – это настоящий "убийца" iPad. Аппарат получил необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

В то же время ожидается, что новые планшеты Apple станут дороже на 80% – все из-за перехода на OLED-экраны. По словам источника, Apple оценивает базовую 11-дюймовую версию iPad Pro с OLED в $1500, а 13-дюймовую – $1800. Для сравнения, базовый MacBook Pro на M2 стоит $1299.

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