С начала полномасштабной войны суммарная помощь Украине от Microsoft составляет более 400 млн долларов.

Компания Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года, и окажет технологическую помощь на 100 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, об этом заявил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В ведомстве также добавили, что с начала полномасштабной войны, которые развязала Россия, суммарная помощь Украине от Microsoft составляет более 400 млн долларов.

Отмечается, что техническая помощь даст возможность государственным учреждениям, критической инфраструктуре и другим секторам в Украине продолжать безвозмездно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft.

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"Microsoft уже предоставила бесплатные облачные сервисы до конца 2022 года и продлила срок до 2023 года. Также объявила о новой технологической помощи, которая позволит оцифровать как можно больше государственных ведомств, в частности поддержать реформу Государственной службы статистики. Поэтому могу сказать, что Microsoft уже стали частью революционных изменений в Украине", - отметил Федоров.

Помимо предоставления возможности пользоваться Microsoft Cloud, компания продолжает поддерживать страну в сфере критически важной кибербезопасности: поддерживать некоммерческие и гуманитарные организации; предоставляет данные и поддерживает международные организации, которые помогают Украине и рассматривают военные преступления против гражданского населения и тому подобное.

"Microsoft поддерживал и продолжает поддерживать Украину. Это касается как финансовых инвестиций, так и технологической помощи. Мы готовы поддержать украинские инновации и проекты. Поэтому планируем и в дальнейшем укреплять и расширять наше сотрудничество", - заявил Смит.

Помощь Microsoft и позиция компании относительно войны РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, в конце марта работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.

В мае министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России. В июне СМИ сообщали, что Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, но полностью с рынка не уходит.

Справка УНИАН. Microsoft Corporation — многонациональная с американскими корнями корпорация компьютерных технологий. Имеет 124 тыс. работников в 102 странах.

Microsoft является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения. Главный офис расположен в корпоративном кампусе в Редмонде (США).

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