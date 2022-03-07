Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора.

Украинцы смогут переключаться между мобильными операторами. Vodafone, "Киевстар", lifecell совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи запускают тестирование национального роуминга в Украине.

Как сообщают пресс-службы мобильных операторов Facebook, теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов.

Отмечается, что подключиться к другому оператору можно только вручную. Однако это сделать не так трудно, уже есть инструкция.

Для переключения мобильного оператору требуется:

Отключить автовыбор сети

Android: Настройки- мобильная сеть (или подключение) – Оператор

iOS: параметры - Сотовые данные - выбор сети.

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

Проверить возможность исходящего звонка, SMS

Важно: раз в день нужно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. В то же время для надежного функционирования сети, операторы будут предоставлять возможность пользоваться этой услугой абонентам постепенно.

Так, сначала он будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

"Обращаем внимание на то, что подключение национального роуминга предусматривает значительную нагрузку на сети операторов. Поэтому это может влиять на качество работы некоторых услуг. Извиняемся за возможные неудобства", - добавили в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в приложении "Дія" появилось украинское телевидение. Уже есть инструкция относительно того, как его настроить и смотреть.

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