Однако те могут отбирать телефоны у украинцев.

Украинские операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

Отмечается, что российские военные, лишившись возможности звонить с номеров, все чаще отбирают телефоны у людей.

Украинцев, у которых забрали мобильный оккупанты, просят как можно скорее попросить оператора заблокировать украденный номер.

"Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", - говорится в сообщении.

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