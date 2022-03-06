Услуга доступна для владельцев мобильных устройств на базе iOS и Android.

В "Дії" запустили новую услугу, позволяющую украинцам смотреть телетрансляцию в самом приложении.

Об этом у себя в телеграме сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Функция называется "Дія TV" и была создана вместе со стриминговым сервисом Megogo, чтобы 24/7 информировать украинцев о войне с РФ и бороться с пропагандой агрессора.

"Благодаря новым возможностям украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время", – сообщается в министерстве.

Как настроить и смотреть Дія TV

Обновите приложение "Дія" до актуальной версии в магазине;

Зайдите в раздел "Услуги";

Выберите из списка "Дія TV" и трансляция начнется автоматически.

Также есть видеоинструкция:

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

До этого в ведомстве напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом.

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