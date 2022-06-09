Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

Об этом он написал в Telegram.

"Только что компанию внесли в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1.

Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине!",- отметил Федоров.

Как известно, в конце апреля в Украине появилось представительство Starlink. Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink начал работу на открытием представительства в Украине.

Украина имеет уже 10 тысяч станций спутникового интернета Starlink и по этому показателю стала одним из лидеров в мире.

Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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