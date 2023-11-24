Каждый год Asus делает серьезный апгрейд – выпускает смартфон с большей автономностью, чем его предшественник.

Если вы из тех людей, для кого в смартфоне самое главное его время работы от одной зарядки, то авторитетный портал Tom's Guide назвал лидеров автономности в 2023 году.

В топ-15 есть как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные Android дешевле $300. Все они отличаются тем, что смогут выдержать не менее 12 часов непрерывного активного пользования.

Специалисты отмечают, что аккумуляторы большой емкости не всегда означают большую "живучесть" – сегодня ключевую роль играет оптимизация между "железом" и софтом. По этой причине Galaxy S23 Ultra, который имеет батарею того же объема, что и S22 Ultra, держит заряд дольше благодаря новому процессору Snapdragon 8 Gen 2.

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Топ-10 смартфонов с лучшей автономностью:

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов, 32 минуты Motorola Edge Plus (2023): 15 часов, 47 минут Asus ROG Phone 6 Pro: 15 часов, 30 минут iPhone 15 Plus: 14 часов, 14 минут iPhone 15 Pro Max: 14 часов, 2 минуты iPhone 14 Pro Max: 13 часов, 39 минут OnePlus Nord N300: 13 часов, 13 минут Asus Zenfone 9: 13 часов, 13 минут OnePlus 11: 13 часов, 10 минут Moto G Play (2023): 12 часов, 54 минуты

Таким образом, если вам нужен телефон, который работает от одного заряда дольше любых конкурентов, обратите внимание на Asus ROG Phone 7 Ultimate. Он опережает ближайшего конкурента почти на три часа.

Примечательно, что в десятке лучших сразу четыре девайса Asus – очевидно, производитель уделяет большое внимание времени автономности. Самым долгоживущим айфоном является iPhone 15 Plus, который держится на пол часа дольше, чем самый дорогой смартфон Apple.

В тесте автономности Tom's Guide за основу берется время жизни смартфона при непрерывном использовании, пока у них не кончится заряд. То есть, при обычном использовании автономность может быть вдвое больше, если вы не сильно будете нагружать свой смартфон.

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