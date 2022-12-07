Обновление уже доступно в App Store и Google Play.

Команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера – 9.2 – в которой, помимо всего прочего, внедрили возможность регистрации без SIM-карты.

Впрочем, услуга не бесплатна – приобрести такие номера можно на платформе Fragment за криптовалюту. Цены начинаются от 9 TON (приблизительно 500 гривен). Также в настройках конфиденциальности пользователи могут запретить находить себя по номеру телефона.

Кроме того, в последнем обновлении в Telegram появился "общий таймер" – он автоматически удалит сообщения во всех новых чатах, созданных за последний день, неделю или месяц. Можно настроить автоудаление переписки по таймеру в отдельных чатах.

Видео дня

Среди других изменений: обновленные "темы" (отдельные чаты внутри основной группы с тематическими обсуждениями), новые анимированные эмодзи и их удобный поиск для iPhone, а также антиспам-фильтр для больших чатов.

Обновление уже доступно в App Store и Google Play. Подробнее о всех нововведениях читайте в блоге Telegram.

Число подписчиков Telegram Premium превысило один миллион

Об этом накануне объявил создать мессенджера Павел Дуров. По его словам, Telegram Premium – один из самых успешных примеров плана подписки в соцсетях из когда-либо запущенных.

Напомним, платная подписка появилась в мессенджере этим летом. Самый главный ее плюс – доступность. В многих странах, в том числе в Украине, она стоит $2,99 в месяц. За эти деньги пользователи получают самые разные привилегии, среди которых особенно выделяется возможность расшифровки аудио и видео-сообщений в текст.

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