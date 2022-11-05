Теперь группы можно превращать в подобие форумов, а для пользователей подписки Premium стала доступна расшифровка видеосообщений.

Команда Telegram рассказала об очередном обновлении мессенджера, в котором, помимо прочего, была добавлена расшифровка видеосообщений в текст для владельцев платной подписки. Работает она по аналогии с голосовыми сообщениями.

Также в мессенджере появились "темы" – отдельные чаты внутри основной группы с тематическими обсуждениями. Функция доступна для администраторов групп на 200+ участников.

Кроме того, теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен – в дополнение к одному обычному. Их можно купить на аукционе для продажи никнеймов на платформе Fragment.

Видео дня

А еще в Telegram появились новые наборы эмодзи и реакции, улучшенная темная тема на iOS и настройка размера текста на Android. Изменение размера текста в меню "Настройки чатов" теперь применяется ко всем элементам чата, включая предпросмотр ссылок, служебные сообщения и так далее.

Новая версия уже доступна всем пользователям как мобильного приложения, так и десктопной версии Telegram.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

Этим летом в мессенджере появилась платная версия. У премиум-подписчиков нет рекламы в каналах, есть доступ к анимированным аватарам в списке диалогов и чатов (были только в профиле) и возможность выбрать эксклюзивную иконку приложения.

В прошлом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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