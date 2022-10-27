Расчеты осуществляются криптовалютой Toncoin.

Запоминающийся юзернеймы в Telegram теперь можно купить через аукцион – для этого запущена платформа Fragment. Она работает на смарт-контрактах блокчейна TON, а расчеты осуществляются криптовалютой Toncoin.

Самый дорогой сейчас юзернейм – @casino – стоит 52 500 Toncoin (~3,5 млн грн). Среди самых дорогих также @bank, @auto, @fifa и @card.

Отмечается, что минимальная ставка зависит от длины юзернейма – например, четырехзнак торгуется по цене от 10 000 Toncoin (~ 600 тыс. грн). Ник достается тому, кто предложит наибольшую сумму за неделю с момента первой ставки.

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Добавим, что сам Fragment не принадлежит мессенджеру – это отдельное юридическое лицо, предоставляющее Telegram площадку для продажи цифровых активов. Имена и личная информация участвующих в аукционе не раскрывается.

Следить за ставками можно через Telegram-бот @fragment.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

Этим летом в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, дополнительные стикеры и реакции, возможность расшифровки аудиосообщений в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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