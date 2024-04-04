В Telegram работают много проукраинских патриотических каналов, которые противодействуют российской пропаганде, отметили в СБУ.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что о полной технической блокировке мессенджера Тelegram в Украине речь пока не идет.

"Действительно, Telegram активно используется в дезинформационных кампаниях Российской Федерации. Есть ряд уже созданных и постоянно добавляются новые под видом украинских, которые якобы разбираются во внутренней ситуации в провластных кабинетах. Но на самом деле эти каналы являются российскими, через них специально запускается дезинформация, чтобы влиять на наших людей", - отметил он в интервью "Укринформу".

Но, по его словам, точно такая же деятельность ведется и через Facebook, и через Х (бывший Twitter). Витюк отметил недавнюю публикацию, что в Германии в соцсети Х разоблачили 50 тысяч фейковых ботов, которые ежедневно продуцировали 200 тысяч сообщений о том, как неправильно и опасно продолжать военную поддержку Украины.

Видео дня

"В то же время в Telegram работают много проукраинских патриотических каналов, которые являются публичными, то есть их администраторы или владельцы известны. И они, наоборот, противодействуют российской пропаганде", - отметил Витюк.

Кроме того, он отметил, что заблокировать Telegram в Украине технически трудно, как и любой другой мессенджер. Даже если частично и сделать это, то с использованием VPN и других технологий запрет можно будет обойти.

"Даже в Китае, где сегодня построен так называемый Большой китайский фаервол, в рамках которого запрещены Facebook и Google, через VPN это все обходят. Хотя на построение этой инфраструктуры тратятся миллиарды. То есть технической возможности полностью все заблокировать нет", - добавил он.

Вероятное ограничение Telegram в Украине

25 марта 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram.

28 марта представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко сообщил, что есть высокая вероятность того, что серверы социальной сети Telegram находятся на территории Российской Федерации .

Вас также могут заинтересовать новости: