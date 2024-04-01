Над мессенджером, вероятно, есть какой-то контроль со стороны России, сказал глава комитета Верховной Рады по свободе слова.

Блокировка Telegram в Украине возможна, если это будет четко аргументировано, например, Совет национальной безопасности и обороны нашего государства примет решение о введении санкций против этого мессенджера.

Вопрос о введении санкций против Telegram может подняться после какой-то критической ситуации с утечкой сведений, рассказал нардеп, глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин во время интервью "РБК-Украина". "Для блокировки Telegram надо иметь четкую аргументацию - решение СНБО по санкциям, например...", - заявил народный избранник.

По его словам, вероятно, над этим мессенджером есть какой-то контроль со стороны РФ, и нет гарантии, что все данные отдельных пользователей защищены и не выдаются вражеским спецслужбам.

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"Есть ли у нас 100% гарантия, что это Дуров (Павел Дуров, - Ред.) владелец Telegram? По его словам, да. А он на самом деле мало что говорит. К тому же нет информации о том, что Дуров отказался от российского паспорта", - отметил политик. Парламентарий добавил, что якобы владелец мессенджера сейчас является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, но этот факт не предполагает отказа от гражданства России.

Возможная блокировка "Телеграма" - что уже сообщалось

Ярослав Юрчишин говорил, что администрация мессенджера сейчас отказывается идти на контакт с властями Украины и блокировать каналы, которые распространяют пропаганду РФ. Нардеп подчеркнул, что при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка Telegram.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что заблокировать или запретить этот мессенджер в нашем государстве невозможно. Он подчеркнул, что проукраинские медиа выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства, и это является важной составляющей информационной безопасности.

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