В спецслужбе утверждают, что руководство соцсети, когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории РФ, выполняет эти указания моментально.

Служба безопасности Украины (СБУ) отслеживает, где находятся серверы социальной сети Telegram. При этом есть высокая вероятность того, что они находятся на территории Российской Федерации. Об этом на Kyiv Stratcom Forum 2024 сказал представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко.

По его словам, другая проблема заключается в том, что владелец Telegram и его разработчики являются гражданами РФ.

"Третья - мы видим четкое сотрудничество Telegram с "Роскомнадзором" и ФСБ. Когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории РФ, Telegram выполняет эти указания моментально", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что иногда часть из них удается заблокировать, но Telegram не прислушивается к просьбам Украины, как к просьбам РФ.

"Часто такие каналы вводят людей в заблуждение следующим образом: дают 80% правдивой информации, а затем 20% - манипулятивной информации, чтобы оказывать влияние именно на украинскую аудиторию. Этот принцип "80 на 20" использовал еще Геббельс", - подчеркнул представитель СБУ.

Вероятное ограничение Telegram в Украине - последние новости

На днях в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram. Он, среди прочего, предусматривает выделение провайдеров платформ общего доступа к информации как отдельных субъектов в сфере медиа.

До этого в парламенте дали оценку запрету Telegram. Администрация соцсети пока отказывается идти на контакт с украинскими властями. По словам главы комитета по вопросам свободы слова ВР Ярослава Юрчишина, в условиях распространения российской пропаганды "логичным" выглядит блокировка мессенджера.

Сегодня руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что с точки зрения национальной безопасности Telegram можно использовать в пользу Украины.

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