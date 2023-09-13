Также в этот день выйдут iPadOS 17, watchOS 10 и tvOS 17.

Apple объявила, что следующая операционная система для смартфонов выйдет 18 сентября. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие нововведения, будет доступна сразу для миллионов iPhone.

Но некоторые девайсы останутся без апдейта. В 2023 году Apple решила отправить "на пенсию" легендарный iPhone X и вышедшие в один год с ним iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Полный список будущих обладателей iOS 17:

Вся линейка iPhone 14 Видео дня

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Новенькие iPhone 15 оснащены iOS 17 "из коробки".

Отметим, что легендарный iPhone X вышел почти 6 лет назад – это первый телефон Apple с "монобровью" и Face ID. Соответственно, iOS 17 получат все современные смартфоны бренда, которые работают на процессоре Apple A12 и новее.

Помимо обновления до iOS 17, 18 сентября появятся финальные версии iPadOS 17, watchOS 10 и tvOS 17. А стабильная редакция macOS 14 Sonoma дебютирует 26 сентября.

К слову, те, кто уже опробовал бету iOS 17, говорят, что новая ОС не несет в себе по сути ничего революционного, но парочка интересных фишек все же есть. Как, например, возможность превратить свой смартфон в смарт-дисплей. Также в новой ОС пользователь сможет принимать вызовы в фоне и переводить голос абонента в текст на экран блокировки.

Бета-версия iOS 17 доступна для скачивания еще с июня. На конференции WWDC 2023 также показали совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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