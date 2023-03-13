У нее всего 2 ГБ видеопамяти, а просят за новинку скромные 60 долларов.

Пока NVIDIA обновляет линейку видеокарт нового поколения, в AMD не забывают и о потенциальных покупателях бюджетных систем. Компания без лишнего шума выпустила сверхбюджетный графический адаптер Radeon RX 6300.

У нее всего 2 ГБ видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 2000 МГц с 32-битной шиной. Уровень энергопотребления тоже крайне скромен – видеокарта требует всего 32 Вт, передает портал Wccftech.

Хоть точной информации о количестве ядер GPU не имеется, журналисты предполагают, что AMD Radeon RX 6300 может похвастаться либо 640, либо 512 потоковыми процессорами в пределах 10 или 8 вычислительных блоков. Это меньше, чем у будущих iGPU Phoenix RDNA 3. Также известно, что новый графический процессор работает на частоте 1512 МГц.

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AMD Radeon RX 6300 получила по одному разъему HDMI и DisplayPort для подключения дисплея разрешением 8K при 60 Гц. При этом карта охлаждается активным вентилятором с технологией динамической скорости.

Учитывая технические характеристики Radeon RX 6300, видеокарта вряд ли заинтересует большинство геймеров, но для бюджетного гейминга в 720p – вполне себе. Стоимость новинки составляет всего 60 долларов (около 2200 грн).

Из чего собрать игровой компьютер в 2023 году

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты и компьютерные комплектующие сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд.

Согласно свежей статистики Steam по железу, в 2023 году самой популярной видеокартой среди игроков остается GeForce GTX 1650 – она установлена в 6% систем. На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%).

В разделе, посвященному процессору, доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше геймеров предпочитают Windows 11 – новая система установлена уже на 33% компьютеров

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