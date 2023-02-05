Компания Backblaze, предоставляющая услуги облачного хранения данных, опубликовала ежегодный отчет по работе 231 тысячи жестких дисков в 2022 году. Он дает хорошее представление о том, какие накопители являются наиболее и наименее надежными.
Самым надежным накопителем по версии специалистов стала модель Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A) на 8 ТБ – из 79 этих HDD не сломался ни один. Антирекорд установили Hitachi Ultrastar He8 (HUH728080ALE604) на 8 ТБ и Seagate Exos X14 (ST14000NM0138) на 14 ТБ. Эти диски выходят из строя с устрашающей скоростью.
В отчете говорится, что, жесткие диски производства Seagate, как правило, менее надежны, но они стоят дешевле продукции конкурентов – доступность цен позволяет легче заменять накопители. В то же время самым надежными считаются модели от Western Digital.
Backblaze обращает внимание на то, что частота отказов HDD за последние пару лет увеличилась с 0,93% до 1,37%. Примечательно, но вполне логично то, что чаще других выходят из строя диски, которые работают уже несколько лет. Это объясняется физическим износом компонентов по мере старения.
Если же говорить о статистике отказов в зависимости от объема, то тут какой-то сильной корреляции нет. Но хуже всего себя показывают модели объемом 10 ТБ, а самыми живучими оказались диски на 16 ТБ.
Из чего собрать игровой компьютер в 2023 году
Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты и компьютерные комплектующие сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд.
Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается GeForce GTX 1650 – она установлена в 6.04% систем. На втором и третьем местах находятся GTX 1060 и мобильная RTX 3060.
В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.