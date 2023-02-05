В отчете говорится, что, жесткие диски производства Seagate, как правило, менее надежны, но они стоят дешевле продукции конкурентов.

Компания Backblaze, предоставляющая услуги облачного хранения данных, опубликовала ежегодный отчет по работе 231 тысячи жестких дисков в 2022 году. Он дает хорошее представление о том, какие накопители являются наиболее и наименее надежными.

Самым надежным накопителем по версии специалистов стала модель Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A) на 8 ТБ – из 79 этих HDD не сломался ни один. Антирекорд установили Hitachi Ultrastar He8 (HUH728080ALE604) на 8 ТБ и Seagate Exos X14 (ST14000NM0138) на 14 ТБ. Эти диски выходят из строя с устрашающей скоростью.

В отчете говорится, что, жесткие диски производства Seagate, как правило, менее надежны, но они стоят дешевле продукции конкурентов – доступность цен позволяет легче заменять накопители. В то же время самым надежными считаются модели от Western Digital.

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Backblaze обращает внимание на то, что частота отказов HDD за последние пару лет увеличилась с 0,93% до 1,37%. Примечательно, но вполне логично то, что чаще других выходят из строя диски, которые работают уже несколько лет. Это объясняется физическим износом компонентов по мере старения.

Если же говорить о статистике отказов в зависимости от объема, то тут какой-то сильной корреляции нет. Но хуже всего себя показывают модели объемом 10 ТБ, а самыми живучими оказались диски на 16 ТБ.

Из чего собрать игровой компьютер в 2023 году

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты и компьютерные комплектующие сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд.

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается GeForce GTX 1650 – она установлена в 6.04% систем. На втором и третьем местах находятся GTX 1060 и мобильная RTX 3060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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