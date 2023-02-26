При этом дешевеют не только старые модели, но и новые карты серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000.

2023 год должен стать отличным временем для покупки новой видеокарты. Из-за снижения спроса на графические адаптеры со стороны майнеров, цены на GPU продолжают идти вниз. Данный феномен фиксируется едва ли не повсеместно, а наиболее активно он проявляться в Китае.

При этом дешевеют не только старые модели, но и новые карты серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000, пишет портал Wccftech.

Например, на старте Radeon RX 7900 XTX продавали в Китае за 7999 юаней ($1149), теперь цена 7589 юаней ($1090). Если младшая Radeon RX 7900 XT еще пару месяцев назад стоила 7399 юаней ($1030), то сегодня магазины продают карты уже за 5999 юаней ($860). Однако самое большое падение цены замечено у Radeon RX 6900 XT – на 41,8 % с 7999 до 4659 юаней ($669).

Видео дня

В лагере NVIDIA тоже наблюдается падение цен. Самая мощная видеокарта в мире GeForce RTX 4090 сейчас доступна за 12 149 юаней ($1750) – на 7% дешевле РРЦ в 12 999 юаней ($1870). GeForce RTX 4080 теперь стоит 8049 ($1157) юаней вместо 9499 юаней ($1360), а GeForce RTX 4070 Ti можно найти за 5839 юаней ($830) вместо 6499 юаней ($939).

Смерть майнинга: как обвал криптовалют вернул миру видеокарты

После перехода блокчейна Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в середине сентября майнинг этой криптовалюты на видеокартах стал невозможен. Вскоре после события катастрофически упала и доходность добычи других альткоинов – майнинг перестал приносить доход практически полностью.

Теперь даже при слегка положительном, чистом результате нужно от 20 до 70 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт. Из-за этого на вторичном рынке можно найти кучу объявлений с продаж видеокарт, при помощи которых добывали криптовалюту.

В то же время эксперты предупреждают, что рынок криптовалют сам по себе крайне нестабилен и, безусловно, существует множество групп и отдельных людей, надеющихся найти способ сделать майнинг на видеокартах снова прибыльным.

Вас также могут заинтересовать новости: