Традиционно, главными игроками на рынке игровых смартфонов является АSUS с ее линейкой ROG Phone и Nubia с Red Magic.

Мобильный гейминг становится популярнее с каждым годом. И если вы задумались о покупке такого устройства, редакция портала Android Police составила рейтинг из лучших игровых смартфонов в 2023 году.

Традиционно, главными игроками на рынке игровых смартфонов является АSUS с ее ROG Phone и Nubia с Red Magic. Изначально их было трое, но ранее стало известно, что Lenovo приняла решение уйти с рынка игровых смартфонов.

Лучшим игровым смартфоном был признан Nubia RedMagic 8 Pro со встроенным кулером на 20 000 оборотов в минуту – в связке с чипом Snapdragon 8 Gen 2 это существенно помогает повысить производительность. А благодаря батарее на 6000 мАч созданный для геймеров смартфон никогда не разрядится, даже в разгар игрового марафона, пишут авторы.

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Причем у смартфона имеются и недостатки в виде "размытой" селфи-камеры и порой плохо срабатывающего датчика отпечатков пальцев. Впрочем, на сам игровой процесс это никак не влияет.

За ним идет Samsung Galaxy S23 Ultra. Помимо мощной начинки, смартфон также может похвастаться одним из лучших экранов на рынке, что делает его отличным выбором для мобильного гейминга. Также устройство нового поколения получило расширенный игровой функционал, в том числе фичу Pause USB Power Delivery для увеличения срока жизни аккумулятора во время гейминга.

Минусов у смартфона как таковых нет, если не считать ценник в 1200 долларов.

Black Shark 5 Pro поместили на третье место. Это новейший игровой смартфон от Xiaomi, предлагающий процессор Snapdragon 8 Gen 1, выдвижные кнопки и множество уровней охлаждения для обеспечения бесшовной работы игр. Для увеличения скорости работы в него поставили гибридную систему хранения с флеш-памятью UFS 3.1 и SSD-накопителем.

Однако устройство может расстроить смещенным от центра портом USB-C и габаритным весом.

На четвертом месте оказался Redmi Note 10 Pro, получивший кулер AeroActive Cooler – он теперь не только охлаждает смартфон, но еще и выполняет роль сабвуфера. Пятое место отдали RedMagic 7S Pro.

В топ также попали Galaxy Z Fold 4, ASUS ROG Phone 6, OnePlus 11 и Galaxy S22 Ultra.

Если вы в поисках смартфона, который долго проработает от одной зарядки, УНИАН делился рейтингом самых автономных мобильных гаджетов в 2023 году. Все они отличаются тем, что смогут выдержать более 12 часов непрерывного активного пользования.

Если вам нужен гаджет с упором на фото- и видеосъемку, рекомендуем обратить внимание на рейтинг лучших камерофонов. Примечательно, что в топ вошли сразу три смартфона от Google, тогда как последним айфонам места в рейтинге не нашлось.

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