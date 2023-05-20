В список вошли сразу три смартфона от Google, тогда как последним айфонам места в рейтинге не нашлось.

Специалисты портала Android Police протестировали целый ряд смартфонов, выпущенных в последние пару лет, в которых производители делают особый упор на качество фото- и видеосъемки.

Так, по версии обзорщиков, лучшим и универсальным решением является прошлогодний Pixel 7 Pro, оснащенный системой из трех камер во главе с основным датчиком на 50 МП и эксклюзивными программными фишками для дальнейших улучшений снимков.

Делать снимки с помощью телефона Google в автоматическом режиме очень просто, без необходимости настраивать уровни ISO или экспозицию для получения идеального снимка. Проще говоря, это идеальный телефон типа "наведи и снимай", говориться в заметке.

Видео дня

Помимо отличной камеры, гуглофон имеет большой экран и долгосрочную поддержку программного обеспечения. Однако флагманский смартфон Google также имеет и недостаток в виде слабого времени автономной работы.

В категории премиальных устройств наилучшей камерой, по мнению Android Police, обладает Galaxy S23 Ultra. Основная камера на 200 Мп дополнена шириком на 12 Мп и парой телеобъективов по 10 Мп, обеспечивающих 10-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум.

Samsung Galaxy S23 Ultra преуспевает не только в плане фотографии – он рассчитан на тех, кому хочется от своего гаджета максимум возможностей. У него один из лучших экранов в мире, отличная производительность и большой аккумулятор. Существенный недостаток только в том, что он заметно дороже конкурентов.

Лучшим камерофоном "за свои деньги" был признан прошлогодний Pixel 6a, который с выходом новой версии стал еще дешевле. Отмечается, что в категории среднего класса нет смартфона с камерой лучше, чем у гуглфона. Более того, устройство по-прежнему предлагает достаточный уровень производительности и первоклассный софт.

Также в топ камерофонов попали Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro, Honor Magic 5 Pro и Google Pixel 7a.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Realme 10 Pro Plus и Xiaomi 13 Ultra. Если первый занял свое место в среднем ценовом сегменте, то аппарат "Сяоми" является самым навороченным (и дорогим) камерофоном на рынке.

Также УНИАН делился рейтингом самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony – самые сложные.

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