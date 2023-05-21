Все представители топ-10 отличаются тем, что смогут выдержать не менее 12 часов непрерывного активного пользования.

Многие ошибочно считают, что время работы смартфона от одной зарядки напрямую зависит от емкости его аккумулятора, тогда как в реальности на это влияет множество факторов: чипсета и его энергоэффективности, разрешения и диагонали экран, оптимизация софта и т.д.

Авторитетный портал Tom's Guide составил список из наиболее автономных мобильных гаджетов на сегодняшний день. В списке есть как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные телефоны дешевле 300 долларов.

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Чемпионом "автономности" назвали игровой смартфон Asus ROG Phone 7 Ultimate, который опережает ближайшего конкурента более чем на три часа. При непрерывном использовании батареи смартфона хватает на 18 часов и 32 минуты. Авторы отмечают, что это лучшее время автономной работы, которое им встречалось в принципе.

Что касается скорости зарядки, то благодаря быстрой зарядке мощностью 65 Вт он заряжается с 0% до 100% за 42 минуты.

Второе место отдали его предшественнику в лице ROG Phone 6 с временем автономной работы 15,5 часа. Созданный для геймеров смартфон никогда не разрядится, даже в разгар игрового марафона, говориться в заметке.

Замыкает тройку самых автономных смартфонов iPhone 14 Pro Max с показателем 13 часов и 39 минут. Отмечается, что это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи.

А вот по скорости зарядки все не так радужно, поскольку Apple по-прежнему придерживается проводной зарядки мощностью 20 Вт. Смартфону требуется около полтора часа, чтобы полностью зарядиться. Но учитывая, как долго iPhone 14 Pro Max работает без подзарядки, вы не будете слишком часто сталкиваться с этим разочарованием, пишут авторы.

Какие еще смартфоны попали в рейтинг:

Moto G Power 2022 – 13 часов 15 минут;

13 часов 15 минут; OnePlus Nord N300 – 13 часов 13 минут;

Asus Zenfone 9 – 13 часов 13 минут;

13 часов 13 минут; OnePlus 11 – 13 часов 10 минут;

13 часов 10 минут; Moto G Play 2023 – 12 часов 54 минуты;

12 часов 54 минуты; Moto G Stylus 2022 – 12 часов 30 минут;

Samsung Galaxy S23 Ultra – 12 часов 22 минуты.

ROG Phone 7 Ultimate: что нужно знать о самом автономном смартфоне

Игровые флагманы Asus ROG Phone 7 и 7 Ultimate были выпущены в апреле этого года. Они не только самые автономные, но и одновременно самые мощные и самые дорогие игровые телефоны, которые представлены на рынке. Цена на Ultimate-версию в Украине начинается от 64 тыс. грн.

Оба телефона имеют 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+ (2448×1080) и частотой обновления 165 Гц. Что касается фотовозможностей, то спереди установлена камера на 32 Мп, а в составе основной камеры три сенсора – 50+13+5 Мп с шириком и макро.

Версия Ultimate отличается миниатюрным OLED-экраном на задней панели для уведомлений и анимаций, а также специальным отверстием, к которому подключается фирменный кулер AeroActive Cooler – он теперь не только охлаждает смартфон, но еще и выполняет роль сабвуфера.

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