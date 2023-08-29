Аналитическая компания Omdia опубликовала отчет о самых продаваемых в мире смартфонов. Так, в первой половине 2023 года лидером стал iPhone 14 Pro Max – их продали около 26,5 миллиона штук.
На втором месте расположился его "младший брат" iPhone 14 Pro с объемом продаж 21 млн единиц, а третье место занял базовый iPhone 14 с результатом 16,5 млн. Весь топ-10 Apple поделила только с Samsung.
10 самых продаваемых смартфонов
- iPhone 14 Pro Max (26,5 млн).
- iPhone 14 Pro (21 млн).
- iPhone 14 (16,5 млн).
- iPhone 13 (15,5 млн).
- Galaxy A14 (12,4 млн).
- Galaxy S23 Ultra (9,6 млн).
- Galaxy A14 5G (9 млн).
- Galaxy A54 5G (8,8 млн).
- Galaxy A35 5G (7,1 млн).
- iPhone 11 (6,9 млн).
Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд в значительной степени связан с расширением сегмента б/у смартфонов – вместо покупки нового "середнячка" многие приобретают подержаный флагман прошлого года.
Стабильный рост наблюдается только в сегменте премиум-устройств, поскольку многие пользователи по-прежнему обновляют свои флагманы раз в год или два, покупая новинку. Этот тренд подтверждается первыми тремя позициями в топ-10 продаж.
А тем временем до анонса смартфонов iPhone 15 остается всего ничего – сентябрьский ивент Apple запланирован на 12 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.
Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Apple готовится поднять цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов.