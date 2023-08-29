Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

Аналитическая компания Omdia опубликовала отчет о самых продаваемых в мире смартфонов. Так, в первой половине 2023 года лидером стал iPhone 14 Pro Max – их продали около 26,5 миллиона штук.

На втором месте расположился его "младший брат" iPhone 14 Pro с объемом продаж 21 млн единиц, а третье место занял базовый iPhone 14 с результатом 16,5 млн. Весь топ-10 Apple поделила только с Samsung.

10 самых продаваемых смартфонов

iPhone 14 Pro Max (26,5 млн). iPhone 14 Pro (21 млн). iPhone 14 (16,5 млн). iPhone 13 (15,5 млн). Galaxy A14 (12,4 млн). Galaxy S23 Ultra (9,6 млн). Galaxy A14 5G (9 млн). Galaxy A54 5G (8,8 млн). Galaxy A35 5G (7,1 млн). iPhone 11 (6,9 млн).

Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд в значительной степени связан с расширением сегмента б/у смартфонов – вместо покупки нового "середнячка" многие приобретают подержаный флагман прошлого года.

Видео дня

Стабильный рост наблюдается только в сегменте премиум-устройств, поскольку многие пользователи по-прежнему обновляют свои флагманы раз в год или два, покупая новинку. Этот тренд подтверждается первыми тремя позициями в топ-10 продаж.

А тем временем до анонса смартфонов iPhone 15 остается всего ничего – сентябрьский ивент Apple запланирован на 12 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Apple готовится поднять цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов.

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