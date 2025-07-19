При это решение корейцев, в отличие от Apple, позволяет пользователям настраивать практически любой аспект внешнего вида.

Компания Samsung, которая еще недавно иронизировала по поводу нового "стеклянного" редизайна iOS 26, внезапно добавила такой же интерфейс в свою оболочку One UI. Теперь каждый владелец смартфона или планшета Galaxy может превратить свой девайс в iPhone, пишет Gizmochina.

Стеклянный дизайн стал частью обновления приложения Theme Park версии 1.1.01.23, которое вышло 18 июля и добавило сразу пять новых стилей иконок в составе пакета Good Lock: Basic ("Базовый"), Glass ("Стекло"), Film Grain ("Зернистость пленки"), Duotone ("Двухцветный") и Gradient ("Градиент").

В отличие от подхода Apple с Liquid Glass, Samsung позволяет пользователям настраивать практически каждый аспект внешнего вида, включая прозрачность, свечение, оттенок, насыщенность и даже значки для сторонних приложений.

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Чтобы добавить эффект жидкого стекла в свой One UI, обновите приложение Theme Park. Далее зайдите в приложение, нажмите "Создать тему", перейдите в раздел "Иконки" и выберите эффект "Стекло".

Единственный нюанс – у вас должна быть установлена новейшая сборка One UI 8, которая пока доступна на Galaxy S25 и Z Fold 7. Но Samsung уже пообещала, что до конца лета новую ОС получат большинство моделей.

Напомним, в рамках WWDC 2025 Аpple представила вместо iOS 19 сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют этот апдейт самым крупным за последнее десятилетие.

Публичный релиз новой операционки состоится в сентябре. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. УНИАН рассказывал, как установить iOS 26 на свой iPhone раньше всех.

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