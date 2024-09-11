iPhone 16 выйдет 'сырыми': вот функции, которые не будут доступны на старте

В этом поколении рекордное количество функций, которые даже после выхода Айфонов будут тестироваться еще несколько месяцев.

Apple представила линейку iPhone 16 с интегрированным ИИ, новыми чипами A18, выросшими в размерах Pro-моделями, улучшенным время автономной работы, Visual Intelligence и другими нововведениями. Оказывается, на старте продаж большая часть продемонстрированных фишек не будет работать.

Журналисты портала 9to5Mac перечислили все новые функции, которых не будет, когда на следующей неделе в продаже появятся iPhone 16 Pro и iPhone 16.

Двухступенчатый затвор Camera Control

Одной из главных особенностей моделей iPhone 16 стала новая физическая кнопка для более удобного управления камерой. Так, быстрым нажатием на кнопку можно запустить приложение камеры, а вторым нажатием – сделать снимок. В то же время при длительном тапе начнется запись видео.

Впрочем, полностью эта функция раскроется "позже в этом году", когда она обзаведется двухступенчатым затвором, позволяющим сделать еще больше. Например, заблокировать фокус и экспозицию легким нажатием – чтобы вы могли перекомпоновать кадр, не теряя фокус на объекте.

Поумневшая Siri

Обновленная версия ассистента с искусственным интеллектом, которую нам показали еще на WWDC 2024, тоже не будет готова к 20 сентября. Несмотря на то, что iPhone 16 выйдет с предустановленной iOS 18, на старте она будет иметь устаревшую Siri.

Visual Intelligence

Аналог Google Lens и Circle Поиск с использованием кнопки Camera Control в iPhone 16. При запущенной камере и наведении на объект, ИИ в смартфоне соберет информацию о предметах и локациях, которые пользователь видит перед собой.

И она тоже не будет работать на старте. Конкретных сроков запуска нет.

Genmoji, уведомления ИИ и все другие функции Apple Intelligence

Вы, возможно, заметили, что Apple уделила много внимания Apple Intelligence во время презентации iPhone 16.

Чего вы, возможно, не заметили, так это того, что на старте у iPhone 16 никаких фишек Apple Intelligence не будет. Малая часть из них появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а все остальное уже в 2025 году. Сюда же можно отнести и Siri.

iPhone 16 и 16 Pro по-прежнему смогут предложить много интересного, когда поступят в продажу на следующей неделе. Однако в идеале первые iPhone, созданные "с нуля для ИИ" (как сказал Тим Кук), должны поставляться с этим самым ИИ из коробки, пишут авторы 9to5Mac.

9 сентября прошла крупнейшая презентация Apple в году. Как все и ожидали, компания показала новенькие айфоны: 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, а Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке. Также обновили часы и наушники.

На ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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