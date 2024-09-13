Причем по некоторым характеристикам модель 2022 года все еще уделывает новый смартфон Apple.

Apple накануне представила серию iPhone 16 с новым оформлением камеры, и пользователи сети теперь сравнивают базовые модели со смартфоном Huawei. Интересно, что сравнение проводится не между последним iPhone и Mate XT, а между среднебюджетным девайсом двухлетней давности.

Сразу после презентации Apple в китайских соцсетях "завирусилось" фото, на котором Айфон 16 сравнивают с Huawei nova 10 SE. Этот аппарат имеет тройную камеру 108+8+2 мегапикселей, которую разместили в двух модулях. Сзади аппарат очень похож на iPhone 16 – новинка Apple по сути отличается лишь расположением вспышки и размерами сенсоров.

Интересно, что устройство Huawei вышло в октябре 2022 года, за два года до анонса iPhone 16. Пользователи шутят, что Nova 10 SE все еще выглядит более привлекательным, поскольку у него частота обновления 90 Гц (против 60 Гц у iPhone 16) и быстрая зарядка 66 Вт (против 45 Вт у iPhone 16).

Видео дня

Как пишет издание Reuters, презентация iPhone 16 была одной из главных тем для обсуждения в китайских социальных сетях во вторник, 9 сентября. Дело в том, что главной фишкой смартфонов оказалось наличие нейросети, но ИИ-инструменты ни в Китае, ни в Европе на старте продаже не будет.

iPhone 16 и 16 Pro по-прежнему смогут предложить много интересного, когда поступят в продажу 20 сентября. Однако в идеале первые iPhone, созданные "с нуля для ИИ" (как сказал Тим Кук), должны поставляться с этим самым ИИ из коробки, отмечают аналитики.

Напомним, на следующий день после презентации Apple Huawei представила первый в мире складывающий втрое смартфон. В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном с диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма.

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