Ранее компания предупреждала, что старые версии Android также лишатся поддержки Chrome.

Встроенный в Android "Google Календарь" скоро отключат для части старых смартфонов – важная утилита перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые очень не любят менять свои телефоны.

Портал AndroidPolice обнаружил в свежей версии календаря информацию о том, что для работы приложения потребуется обновить смартфон до Android 8.0 или более поздней версии системы.

Пользоваться программой будет невозможно, пока вы не обновите смартфон или не купите девайс с актуальной ОС. При запуске на экране появится такое предупреждение:

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"Google Календарь" – популярная встроенная утилита, установленная почти на каждом Android-смартфоне. В отличие от альтернативных приложений из магазина Android, это также средство планирования и коллективной работы, привязанное к аккаунту Google.

Хотя Android 7 вышла еще в 2016 году, в 2023 году у 2,6% Android-юзеров все еще установлена эта операционка. Таким образом, речь идет о десятках миллионов гаджетов, которые потеряют доступ к календарю. Самой популярной версией Android является 13.0 с долей 22,4%.

Ранее Google предупреждала, что с 6 декабря этого года в Android 7.0 также перестанет работать браузер Chrome. Так что владельцам соответствующих девайсов нужно срочно обновляться, либо же придется "сидеть" на устаревшей версии.

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