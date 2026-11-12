Горы в Италии раскалываются на глубине 30 километров: ученые обнаружили необычный процесс

Именно из-за этого явления Апеннины продолжают подниматься и дрожать.

Под Апеннинскими горами в Италии, примерно на глубине 30 километров, происходит медленное разделение земной коры. Нижние ее слои отделяются от верхних и погружаются в мантию Земли. Этот процесс, называемый деламинацией, может объяснить, почему горная цепь продолжает деформироваться, подниматься и испытывать землетрясения. К такому выводу пришли ученые под руководством геолога Стефано Тавани из Флорентийского университета, пишет Il Messaggero.

По данным исследователей, процесс начался около 10 миллионов лет назад, но особенно важную роль в тектонической активности региона стали играть последние два миллиона лет. Отделение нижней части коры происходит постепенно, словно расстегивается гигантская молния, продвигаясь с запада на восток.

Ранее формирование Апеннин объясняли расширением Тирренского моря и сжатием земной коры с востока. Однако примерно два миллиона лет назад эти процессы существенно замедлились, тогда как горы продолжили двигаться и оставаться сейсмически активными. Деламинация может объяснить эту особенность.

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Для исследования ученые объединили данные GPS-наблюдений за 30 лет, спутниковых радаров, каталоги землетрясений и геологические модели недр.

Выяснилось, что разные участки Апеннин движутся неодинаково. Во внутренней части гор земная кора растягивается, а ближе к Адриатическому морю и Паданской равнине сжимается. Скорость растяжения достигает примерно 4 мм в год, а сжатия - около 2 мм.

Исследование помогает лучше понять геологическую эволюцию Апеннин и расположение активных разломов. Однако предсказывать землетрясения с его помощью пока невозможно: процесс происходит слишком глубоко под землей.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему растет великий американский разлом Рио-Гранде.

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